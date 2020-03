Este lunes 23 de marzo, el Ejecutivo brindó una conferencia de prensa donde una de las preguntas fue sobre la entrega del bono de 380 soles que beneficiará a las familias en condición de pobreza y pobreza extrema, durante el aislamiento social obligatorio que se lleva a cabo por la pandemia de coronavirus, que hasta la fecha ha cobrado la vida de 5 personas en Perú.

Ante las dudas sobre la entrega del bono de 380 soles, Ariela Luna, titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) indicó que hoy (lunes 23) se ha empezado a pagar en Lima y Callao, en entidades financieras privadas como BBVA, Scotiabank e Interbank. Por lo que aclaró y pidió que las personas no vayan al banco a averiguar si les corresponde la entrega del bono, sino que consulten en la web: yomequedoencasa.pe

¿Qué pasa si a mi familiar figura en el sistema para la entrega del bono, pero ya falleció?

En el caso de fallecidos, la titular del Midis explicó que el bono no es por persona, sino por hogar. “Hay mucha gente en el Perú que no llega a tener un acta de defunción, en estos casos el bono se va a mantener porque no es persona, sino por hogar. Una vez que se comuniquen con nosotros cambiar la persona autorizada para cobrar", indica.

Para ello se ha habilitado la línea 101 para notificar estos tipo de casos y tomar medidas correspondientes para el recojo del bono.

Cambié mi dirección, ¿cómo recibo el bono de 380 soles?

Ariela Luna explica que en este caso se debe llamar al 101 y notificar el cambio de dirección para su evaluación, con el fin de asignarle una agencia más cercana, esto de acuerdo a la dirección de DNI.

Personas no son pobres, pero figuran en el sistema

“Nosotros cruzamos la base de datos con una serie de sistemas administrativos que nos permite verificar cuánto ingreso tiene la familia. Estos casos también se van a revisar”, explica Luna.

En esa línea, Martín Vizcarra apeló a la honestidad de los peruanos y dijo que si a conciencia sabe que no necesitan ese dinero, es mejor que lo digan para que otras familias puedan beneficiarse del bono. “Invocamos a la conciencia de esa familia a decir 'yo no necesito esos 380 (soles), así que no lo voy a cobrar. No se preocupen nosotoros vamos a hacer un control riguroso”, acotó el mandatario.

No figura en el sistema, pero necesita el bono

Para personas independientes. Se verá cuáles son las condiciones para el siguiente bono. La titular del Midis indicó que se está evaluando una ampliación de los beneficiarios del bono de 380 soles.

VIDEO RELACIONADO

Ministra de Desarrollo e Inclusión Social da pautas sobre cómo cobrar el bono de 380 soles en cuarentena

Ministra de Desarrollo da pautas sobre cómo cobrar el bono de 380 soles en cuarentena