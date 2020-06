A los distintos bonos de subsidio que otorgó el Gobierno ante la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus, se suma ahora el BONO BCP, que también va dirigido a personas en condición vulnerable.

Esta iniciativa fue impulsada por el Banco de Crédito del Perú (BCP), quien organizó la campaña ‘Yo me sumo’, recaudando un total de S/ 126.3 millones gracias a la colaboración de 73 mil peruanos.

¿CÓMO SABER SI SOY BENEFICIARIO DEL BONO YO ME SUMO?

La plataforma oficial del bono BCP Yo me sumo es la misma web del bono Yo me quedo en casa, por lo que debes hacer CLIC al LINK OFiCIAL de YO ME QUEDO EN CASA.

Una vez dentro, debes ingresar tu número de DNI y la fecha de emisión del referido documento, así podrás consultar su si eres merecedor del subsidio monetario.

¿DÓNDE COBRAR EL BONO BCP?

Si eres uno de los beneficiarios, podrás cobrar el Bono BCP en cualquiera de los establecimientos financieros que figuran en la lista de bancos de Perú donde se depositan los subsidio monetario del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Asimismo, también podrás hacerlo a través de la banca móvil BCP, la cual puedes descargarla en tu celular gratis en Google Play Store y en el App Store.

DESCARGA gratis en tu celular el APP banca móvil del BCP

Si tu intención es cobrar el Bono BCP o saber si te corresponde, puedes comprobarlo sin salir de casa a través de la plataforma del Gobierno: https://bono2.yomequedoencasa.pe/#!/ o con la App banca móvil BCP, la cual deberás descargar en tu celular con Google Play Store o al App Store.