A pocas horas de celebrar las fiestas navideñas, miles de personas hacen largas colas en las agencias del Banco de la Nación para cobrar el Bono Familiar Universal y poder obtener los 760 soles que entrega el Gobierno Central en el marco de la pandemia por el coronavirus.

Así lo confirmó Sixto Enciso, subgerente de Banca de Servicios del Banco de la Nación, quien señaló que esto se aprecia sobre todo en Juliaca (Puno), Piura, Cajamarca, Iquitos (Loreto) y Pucallpa (Ucayali) donde hay gran cantidad de beneficiarios y debido a esto se ha optado por contratar a más de 800 orientadores que ayuden a dar información a los pobladores.

El funcionario también resaltó que las personas podrán cobrar el subsidio, incluso, en los primeros meses del 2021.

“El pago del bono si bien es cierto, culminó el lunes, ellos pueden cobrarlo hasta el próximo año, hasta 70 días de culminada la emergencia sanitaria la cual acaba el 7 de marzo. Estaríamos pagando hasta el mes de mayo a todos los beneficiarios”, manifestó a este diario.

Subrayó, además, que con esto no habría necesidad para que las personas cobren hoy o mañana el bono, pues, tienen tiempo hasta los próximos cinco meses para acudir a las agencias, cajeros o agentes multired.

Recordó que actualmente se viene pagando a los beneficiarios que no pudieron cobrar en su oportunidad (rezagados) y para esto se ha ampliado el horario de atención en las agencias bancarias que es de lunes a viernes desde las 07:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Añadió que el día 24 de diciembre las oficinas del Banco de la Nación trabajarán al igual que el día 26 donde un grupo de oficinas atenderá en los lugares donde haya mayor demanda de atención.

