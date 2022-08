“Hacemos una muy buena dupla porque él es un apasionado del fútbol, tiene una memoria increíble y aunque yo soy mayor, hemos pasado por la misma historia de esperar los mundiales, de apuntar cada dato en un cuaderno. O sea, somos dos locos”, dice Cavassa, sobre su compañero de programa.

Hay que tratar de capturar la atención de un público que esperaba ver a su selección en el mundial...

Exacto, hoy es distinto, más allá de que el futbolero lo va a ver de todas maneras, la idea del programa es un poco hablar sobre la cultura del mundial, dar datos, informaciones récords que se van a romper y también repasar un poco lo que fue la historia de los torneos. En mi caso hablar de mis recuerdos de mi primer mundial y contar algunas vivencias.

¿Cómo ves el periodismo deportivo que hoy se hace en televisión?

Hoy existe un escenario distinto, tenemos encima a las redes sociales, que sin duda, son herramientas importantes que te actualizan. Los que hemos crecido con las primeras herramientas que no tenían que ver con la inmediatez de las redes sociales nos tenemos que adaptar. Hay una competencia feroz, muy fuerte por la pepa, por la noticia, por ser el primero en darla.

¿Crees que por esa inmediatez muchas veces se suelta una noticia sin corroborarla antes?

También, hay un ego hoy en el periodista que debe ser el primero en soltar la pepa y que todos le sigan en redes, hay un poco de eso.

Hablando de ego, hay muchos que se olvidan que son periodistas deportivos y empiezan a creerse estrellas.

Claro, siempre hay que recordar que el personaje es la noticia, no el periodista. Más allá de los estilos, del reconocimiento, hay periodistas que hacen muy bien su trabajo, pero en realidad tú estás de tránsito, siempre seremos el vehículo para la información.

Y hoy pareciera que en los programas de debate deportivos quién más grita tiene más éxito, ¿se nos pegó un estilo que viene de fuera?

Depende quien lo decida tomar, aunque sí, a diferencia de otras épocas, eso es lo que marca un poco la tendencia. Mucha gente que consume estos programas, antes que una forma educada de dar una buena información quiere que te pelees.

Hay de los que apuestan por la malcriadez, antes que un estilo directo pero respetuoso.

Hay quienes creen que insultar o calificar es ser valiente y el estilo que marca la diferencia. Eso es verdaderamente lamentable.

Siempre se ha afirmado que es mejor que los periodistas no tengan amistad con los personajes de quien usualmente cubren información porque después no los puedes criticar. ¿Qué piensas de eso?

La verdad, yo siempre he tenido muy buena relación con los futbolistas, una relación incluso de conocer a la familia, a la mamá, siempre en buena onda. Pero cuando se tenía que hablar de fútbol y meter palo nunca me sentí en la obligación de no hacerlo. Quizás por un tema de amistad, podría no ser tan severo, pero si los critiqué porque no jugaron bien o estuvieron bajos de nivel pero nunca me pasé y les falté el respeto. Creo que eso hoy siempre se debe recordar.

BRUNO CAVASSA

Periodista. Conduce junto a Coki Gonzales “Destino Qatar”, que contiene segmentos de debate, análisis y todas las incidencias de los equipos rumbo a la Copa Mundial de Qatar 2022.