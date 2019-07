​Buscan a dueño de perrito que caminaba perdido con lazo azul en el cuello (FOTOS)

Síguenos en Facebook

Vecinos de Surco buscan al dueño de un perrito que caminaba perdido y asustado portando un lazo azul en el cuello, cerca de un centro comercial.

Un usuario de Facebook reportó el hecho y pidió ayuda para el can, pues necesita un hogar. "Un perrito amigos, yo no lo encontré, él me encontró, necesito su ayuda para ubicar su hogar, siento que es de alguien...ayúdenme compartiendo", escribió Luis Barranzuela.

Además, el joven que lo encontró dio las características del perrito: "Color blanco y marrón, raza: husky (o por lo menos la más cercana), edad aparentemente tres años. Característica especial: un lazo azul en el cuello".

El animalito fue hallado deambulando por la cuadra 14 de la avenida Jorge Chávez, cerca de Makro, en el distrito de Surco. Las personas que conozcan al posible dueño o conocen un refugio u hogar para el perrito pueden contactarse al 987018245.