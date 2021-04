El candidato presidencial, Pedro Castillo, reinició sus actividades de campaña a miras de la segunda vuelta electoral 2021 y recorrió diversas provincias de Cajamarca. Entre ellas estuvo Cutervo, donde hizo una invocación para “pasar a la segunda reforma agraria”.

“Queridos hermanos hoy en este espacio llamó a nuestros contendores políticos para que miremos el presente y futuro de la patria; para que miremos a aquellos hombres que labran la tierra”, dijo el candidato por Perú Libre.

Castillo agregó que busca recuperar la patria para llevar una educación gratuita de calidad y una salud con enfoque preventivo. “No somos terroristas... terrorismo es el hambre del pueblo, la corrupción e injusticia, aquellos que se llevan la plata del pueblo”, declaró.

Segunda reforma agraria

El izquierdista y aspirante a la presidencia, enfatizó que Cutervo le para la olla a la región y al país con la papa. “Ayúdennos a construir esta patria y levantar al país de los cuidados intensivos... aquí vengo a comprometerme para industrializar la papa, hay que pasar a la segunda reforma agraria y priorizar la infraestructura vial para que los productos lleguen directamente del productor al mercado”, indicó.

Asimismo, Castillo comentó sobre la posibilidad de dar créditos baratos con bajos intereses, asesoramiento técnico y un banco de semillas para todos los agricultores.

“La ruta que hemos emprendido es recuperar la economía de la patria. Bienvenida la empresa privada nacional para que invierta en el Perú, porque habremos dado la oportunidad primero a la casa... primero lo nuestro y después el resto”, enfatizó.

Sueldos de congresistas y ministros

“Pediremos que los sueldos de los congresistas y ministros bajen a la mirad... no puede haber un pueblo pobre y ministros con planilla dorada... no puede haber niños hambrientos y congresistas con sueldos inmensos... no puede haber un presidente que sea elegido para busque el sillón presidencial”, mencionó.

En alusión a lo expuesto, Pedro Castillo se comprometió, desde la plaza de Cutervo, a renunciar al sueldo de presidente y vitalicio, “consideramos que suficiente será para nosotros conducir la patria con un sueldo de maestro”, exclamó.

Pedro Castillo recorrió varias zonas de Cajamarca. (Canal N)