Unos pobladores del distrito de San Gregorio en Cajamarca, se mostraron disconformes con la canasta que el municipio les entregó, aduciendo que el costo en conjunto de los productos no corresponde al valor de 96 soles. Videos de las quejas se difundieron a través de Facebook.

Como es de conocimiento público, el Estado entregó 100 mil soles a la Municipalidad Distrital de San Gregorio para la compra de víveres, y así poder armar canastas que sean distribuidas entre los residentes que se encuentran en estado de vulnerabilidad durante la cuarentena por el COVID-19.

Sin embargo, algunos pobladores sacaron su propio cálculo e informaron que el valor de compra al por mayor, de los productos que les tocó en la canasta, ascendería a no más de 55 soles, pese a que la misma comuna informó que el valor establecido de la canasta es de 96 soles.

QUEJAS

Uno de los dos casos es el de Luzmila Madrid Rodas Cabanillas, quien junto a Balbina Vásquez Romero, pusieron en tela de juicio el costo estimado de la canasta. “Imagínense que hemos sacado un cálculo de 55 soles y la página de la municipalidad pone 96 soles por canasta...Yo no he recibido canasta”, se le escucha reclamar a la mujer, quien a su vez filmó otro video.

En este último aparece Luzmila dirigiéndose al alcalde de San Gregorio, Camilo Alayo Mendoza, a quien le dice. “Disculpe, ¿no me va a entregar la canasta?...señor Camilo Alayo, disculpe me va a entregar la canasta o no”. El burgomaestre no respondió al pedido de la fémina y continuó con la entrega de ayuda en otra vivienda. Los motivos, se desconocen.

ANCIANOS

Otro incidente reportado es el caso de dos ancianos que recibieron esta ayuda pero también fueron filmados por otras personas que cuestionaron los víveres recibidos. En la grabación se escuchan reclamos sobre el costo al por mayor de cada producto, la calidad del arroz, entre otros.

“Dicen que el valor de la bolsa es de 96 soles y a la hora todo está invertido en 55 soles, ¿y el resto?... amigo para hacer la respectiva denuncia y reclamar al presidente Vizcarra”, vocifera uno de los presentes.

Hasta el cierre de esta nota, intentamos comunicarnos con el alcalde por vía telefónica pero no se pudo concretar la llamada.

DATO:

- Según la Municipalidad Distrital de San Gregorio, el reparto de las canastas familiares comenzó a partir del día lunes 13 de abril y fueron realizadas de acuerdo al padrón de beneficiarios alcanzados por el Agente y Teniente Gobernador de cada caserío, quienes están supervisando dicha entrega.