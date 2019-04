Cañete: Universitario bloquean la Panamericana Sur y se enfrentan a la Policía

Síguenos en Facebook

Alumnos de la sede de la universidad nacional del Callao en Cañete, bloquearon la panamericana sur a la altura del km. 130 al ingreso del distrito de Cerro Azul, como medida de protesta contra el pretendido cierre de la filial que funciona en Cañete.

Es el tercer día de protesta que mantiene los estudiantes ante el temor de perder la continuidad de sus estudios superiores por el anunciado cierre de la sede cañetana.

Los alumnos llegaron en grupo a este sector de la panamericana y luego bloquearon la via, situacion que fue rápidamente controlado por la policía quien a base de bombas lacrimógenas y apoyo policial despejaron la vía en ambos sentidos.

Producto de este enfrentamiento resultaron detenidos dos alumnos Wilson Casavilca Auris y Niels Ynga Inga quienes fueron trasladados a la jefatura policial para las respectivas investigaciones.

Los alumnos esperan la intervención de las autoridades y de funcionarios de la SUNEDU para que no se les quite esta oportunidad de formarse como profesionales. Indicaron que sus medidas de protestas continuarán de no haber atención a su reclamo.