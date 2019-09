Capturan a presunto extorsionador que difundía fotos de mujeres en redes sociales

Síguenos en Facebook

Los agentes de la División de Secuestros y Extorsiones de la Dirincri capturaron en el distrito de Magdalena a un hombre que presuntamente se dedicaba a extorsionar a mujeres jóvenes a través de las redes sociales.

Según las autoridades, el sujeto, quien fue detenido el último viernes, supuestamente captaba a sus víctimas por Facebook, les ofrecía trabajo como anfitrionas y les invitaba a salir. Sin embargo, cuando algunas de ellas no accedían, él ‘hackeaba’ sus cuentas, se apoderaba de toda su información y si encontraba fotos íntimas, las usaba para intimidarlas, según Domingo al Día.

El hombre fue identificado como Carlos Antonio Tapia Martínez y se hacía pasar como productor de eventos, según las autoridades. Una de sus presuntas víctimas, llamada Valeria, de 21 años, recopiló los mensajes que le envió el presunto extorsionador y los llevó a la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones.

“Quería obligarme a ser su novia a cambio de mi seguridad, porque afirmaba que era un narco muy poderoso y que si yo no aceptaba, iban a matar a mi familia, me iban a violar en reiteradas veces, me iban a secuestrar, pegar, matar y demás”, contó la joven.

Según la denunciante, el sujeto se creó varias cuentas falsas de Facebook para extorsionarla. Uno de los mensajes que supuestamente le envió dice: “El sábado te salvaste, te vamos a secuestrar y a violar. Todo en un día y luego te llevaremos a Rusia a venderte. Tienes 24 horas para pagar 500 mil dólares. Luego de este plazo, actuaremos, ya sabemos que nadie te protege”.

Ella interpuso la denuncia y la Policía Nacional comenzó a asesorarle. Entonces, en coordinación con la agraviada, el sujeto fue citado en una cafetería de Magdalena el viernes 6 de setiembre a las 5:50 p.m. Ahí fue donde la Policía Nacional lo capturó.

“Él manifestó que hace mucho tiempo hace este tipo de delitos con la finalidad de obtener dinero. Presiona a las víctimas para tener relaciones sexuales y si no aceptaban, les exigía plata o sino colgaba en las redes sociales sus fotos íntimas”, dijo el coronel Nicasio Zapata, jefe de la División de Secuestros de la Policía Nacional.