Carolina Barrios: "Tenemos un sistema educativo con una calidad muy heterogénea"

La educación es una inversión y lograr la excelencia debería ser una meta para todas las instituciones públicas y privadas del sector. Sin embargo, la falta de políticas más rigurosas hace que el proceso se torne más lento. Es por ello que Carolina Barrios, presidenta del Consejo Directivo ad hoc del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), explica el proceso de acreditación que no busca estandarizar a instituciones, sino una mejora continua de calidad educativa del país.

¿Qué se entiende por calidad educativa?

La calidad en educación tiene que ver con el nivel óptimo que alcanzan todos los estudiantes para desarrollar todo su potencial, no solo se deben formar en una profesión, sino también como ciudadanos. Se trata de una mirada integral de esta formación. Es una definición que la encontramos establecida en la Ley General de Educación.

¿Y cómo se evalúa la calidad?

Desde la acreditación. Sineace tiene el encargo de evaluar el servicio que se está brindando para acreditarlo o reconocer en base a estándares que va estableciendo, teniendo en cuenta los propósitos que tiene la institución, cómo responden a las demandas del entorno y no solo a las del mercado. Ver si esta oferta es pertinente, el perfil de egreso, saber cómo la propuesta se desarrolla o complementa en el plan de estudio y, finalmente, si esa oferta responde a las necesidades del país.

Cuando habla de estándares, ¿nos estamos comparando con otros países de América Latina?

Estamos hablando de cómo establecemos una expectativa o una meta con respecto a ese servicio educativo. La idea no es estandarizar a todas las universidades o a los institutos, sino ir viendo cuáles son esas buenas prácticas que deben convertirse en referentes. Y en esa línea, informar a la población sobre lo que debe esperar del servicio educativo. Se tiene que ver la gestión estratégica de la institución, es decir, la conducción, los propósitos, los procesos de formación integral relacionados con la investigación.

Hasta la fecha, el proceso de acreditación es voluntaria...

El proceso de acreditación en el Perú es voluntario, a excepción de tres programas: salud, educación y derecho. Sin embargo, lo que no se estableció en la ley fueron las consecuencias ni los incentivos para que eso pueda llevarse a cabo de forma obligatoria para todos, porque si bien está establecida, no especifica qué pasa si no se hace o hasta cuándo debe hacerse. Sineace no tiene capacidad sancionadora ni de cerrar instituciones. No todos han logrado, a la fecha, la acreditación.

Si Sineace no tiene capacidad sancionadora, ¿cómo hacer para que más instituciones decidan acreditarse?

El Estado se propone una política de aseguramiento de la calidad para que la acreditación no siga trabajando sola, que es lo que se ha visto. Para mejorar la calidad en el sistema educativo hay que trabajar uniendo una serie de actores, mecanismos, instituciones. Entonces, con esta mirada de aseguramiento es que entra a tallar el licenciamiento, que tiene esa función reguladora, de control, de fiscalización y lo que hace es establecer condiciones básicas para que Sineace pueda acompañar con el crecimiento y desarrollo de la institución. Entonces, la mirada del aseguramiento hace que esos dos mecanismos, licenciamiento y acreditación, puedan asegurar la calidad en el servicio educativo.

¿Cuál es el proceso de acreditación?

Inicia con la autoevaluación. Cada institución toma como referencia los estándares de los que hablamos y evalúa cómo ha venido trabajando. La institución establece planes de mejora para ver qué acciones debe tomar. Es un proceso no tan simple, porque tenemos un sistema educativo con una calidad muy heterogénea, y si queremos ubicarlo tiende más hacia abajo que arriba. Cuando la institución considera que está lista, se acerca al Sineace y solicita evaluación externa y se ve si esta autoevaluación responde a la realidad y llega a dar recomendaciones, si fueran necesario, para continuar con la mejora, y se hace un informe para tomar la decisión de otorgar o no la acreditación. El modelo de acreditación con el que se trabaja establece una de 6 años, si el logro es pleno, o de 2 años, en casos que esté en proceso.

Perfil

Presidenta del Sineace. Licenciada en Psicología por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con estudios de maestría en Gerencia Social por la misma universidad.