Hace cinco años, en 2017, Bitrión Baneo Vitiri se convirtió en un ejemplo de las consecuencias fatales que tiene la injusticia en Perú. El joven era un integrante de la comunidad originaria de Shawy, y por una confusión fue acusado de robar una laptop, por lo que fue condenado a pasar sus últimos años de vida en prisión por un crimen que no cometió.

Bitrión Baneo tuvo un trágico final que pudo resolverse a tiempo pero la justicia en Perú atendió su caso a tiempo y un inocente tuvo que terminar sus días postrados en cama sin ser absuelto.

La injusta historia de Bitrión Baneo

De acuerdo a la documentación legal de su expediente, Baneo Vitiri fue aprehendido en un establecimiento de Moyobamba momentos después de haberse perpetrado un atraco. La persona perjudicada señaló que el responsable sería un sujeto de nombre Jhonathan Vásquez. A pesar de insistir en múltiples ocasiones que esa no era su identidad, fue detenido de todas formas y sentenciado a ocho años de prisión por el delito de robo agravado.

“ Me acusan por robo, me denuncian con otro nombre y como no tengo DNI, me encerraron ”, expresó el joven para las cámaras de panamericana televisión mientras estaba postrado en la cama de un hospital durante los últimos días de su vida. Bineo era huérfano y pertenecía a una lejana comunidad indígena del Alto Amazonas, por lo que nunca tramitó su documento de identidad.

Bitrión Baneo fue diagnosticado con cáncer y falleció sin tener justicia

El dramático caso de Bitrión Baneo empeoró rápidamente, pues tan solo algunos meses luego de ser sentenciado, el joven fue diagnosticado con cáncer al pulmón. El muchacho no fue atendido oportunamente por lo que su enfermedad avanzó rápidamente y provocó su muerte en el hospital.

La Cruz Roja intentó proporcionarle atención digna y también lo ayudaron a tramitar su DNI. Sin embargo, la inscripción no llegó a tiempo y Bitrión Baneo perdió la vida. Los restos del joven fueron sepultados en el cementerio general de Moyobamba y un grupo de personas exigió a las autoridades que limpiaran su nombre.

¿Por cuántos años fue condenado Bitrión Baneo Vitiri?

Bitrión Baneo Vitir recibió una sentencia de seis años por el delito de robo agravado en la prisión de Moyobamba. A pesar de haber solicitado a las autoridades que revisaran su caso, el joven estuvo en la cárcel durante dos años y cuatro meses, hasta el día de su muerte.

