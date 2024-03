Durante los allanamientos a la residencia de la presidenta y al Palacio de Gobierno, el abogado de Dina Boluarte sugirió que los Rolex que posee podrían ser regalos de algún “fan enamorado”.

“Yo no digo que sea así porque no hablo de esos temas con la presidenta de la República, pero ¿qué pasa si eso es un obsequio de un fan enamorado, de alguien?”, señaló Joseph Campos a Latina para minimizar el presunto enriquecimiento ilícito.

Luego continuó con: “yo pongo una hipótesis que no entiendo, porque no sé si es verdad o no: todos van a preguntar quién es el galán y él perderá su vida privada”.

Finaliza allanamiento en Palacio de Gobierno por caso Rolex (FOTOS)

Durante un pronunciamiento a la prensa, el abogado de la presidenta Dina Boluarte, Mateo Castañeda, calificó de “desproporcionada” allanamiento a casa de la mandataria por caso Rolex.

“Estoy absolutamente sorprendido por esta medida injustificada que no guarda proporción con la diligencia. No se puede movilizar tanto personal fiscal y policial para unos relojes”, expresó.

Gustavo Adrianzén descarta renuncia de ministros ante allanamiento a vivienda de Dina Boluarte

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el presidente del Consejo de Ministro, Gustavo Adrianzén, se pronunció sobre allanamientos en la investigación contra la presidenta Dina Boluarte por caso Rolex, afirmando que ni la mandataria ni los ministros van a renunciar.

“Es grave el ruido político que se está haciendo, que afecta a las inversiones y a todo el país. Lo que ha sucedido en las últimas horas son acciones desproporcionadas e inconstitucionales”, escribió.

Dina Boluarte: Fiscalía y la Diviac allanan Palacio de Gobierno

A las 4:29 a.m. de la madrugada de este sábado, el equipo del Ministerio Público y los agentes de la Diviac arribaron al Palacio de Gobierno. Su presencia marcaba el inicio de una serie de diligencias relacionadas con el caso Rolex que involucra a la presidenta Dina Boluarte.

El equipo del Ministerio Público y los agentes de la Diviac ingresaron por la puerta de Desamparados, ubicada entre los jirones Áncash y Carabaya, en el Centro de Lima.

Fiscales llegaron a Palacio de Gobierno para pesquisas por caso Rolex, que involucra a la presidenta Dina Boluarte.

En el ingreso a Palacio de Gobierno, el coronel Harvey Colchado confirmó que se realizó una revisión de la residencia presidencial.

Cabe señalar que los abogados de Dina Boluarte también arribaron a Palacio de Gobierno durante la madrugada de este sábado sin ofrecer declaraciones a los medios.

Abogados de Dina Boluarte llegaron a Palacio

Fiscales y policías allanan vivienda de la presidenta

Un gran contingente policial en apoyo al personal del Ministerio Público allanaron la noche de este viernes 29 de marzo la vivienda de la mandataria Dina Boluarte. Esto por el caso de los relojes Rolex que posee la mandataria.

Boluarte es investigada por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Se reportó que fue el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria el que autorizó el allanamiento.

Esta medida fiscal se da luego que Dina Boluarte frustró su primera declaración para el inicio de diligencias. Además, el miércoles la Fiscalía no pudo acceder a la vivienda para verificar las joyas que posee la jefa de Estado.

