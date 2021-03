César Astudillo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, rechazó haber ordenado “observación, vigilancia y seguimiento” al fiscal Fredy Minaya, quien lo investiga por presunto robo sistemático de combustible, luego de que Cuarto Poder informara que se haya encontrado notas de inteligencia sobre el representante del Ministerio Público en su oficina.

“Rechazo absolutamente esta acusación. No he ordenado ningún tipo de operación para la obtención de información y mucho menos de ‘observación, vigilancia y seguimiento’ al fiscal, ni tampoco a su hermano . En mi rol de Jefe de Comando Conjunto no puedo realizar este tipo de acciones, pues no tengo capacidad para ello, recursos, logística, ni base legal para conducirlas”, reza el comunicado que difundió.

Según Astudillo, ese documento expuesto que contendría información sobre personas con presuntos vínculos con organizaciones relacionadas al terrorismo no fue dispuesto por él.

“En relación a la denuncia por encubrimiento y peculado dentro de instalaciones militares, cuando ejercía el cargo de Comandante General del Ejército (entre diciembre del 2017, y octubre del 2018), me reafirmo en la negativa de haber participado en ningún acto ilícito. Más aún, durante mi comandancia, dispuse acciones para evitar este tipo de ilícitos”, se lee su pronunciamiento.

Astudillo indicó que en abril del 2018 ordenó que se tomen medidas de investigación y dio facilidades a la Policía para que ejecute las invervenciones.

Finalmente, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas volvió a mencionar que no se le ha notificado la incorporación a la investigación ni los cargos en su contra.

