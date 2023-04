La Empresa Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Chincha SEMAPACH envió 17 cisternas de diferentes capacidades (9,000, 5,000, 4,500 y 3,500 galones) que abastecen a las familias de los distritos de Chincha Alta, Pueblo Nuevo, Sunampe y Grocio Prado.

La implementación del Plan Cisterna tiene como objetivo garantizar la tranquilidad y el bienestar de los usuarios, mientras se culminan los trabajos de limpieza y reparación en las Galerías Filtrantes de Minaqueros, afectada por el ingreso de enormes piedras, palizadas y lodo producto de la crecida del río San Juan ocasionada por las fuertes lluvias registradas en las partes altas de la provincia.

Este plan se desarrolla cumpliendo un horario establecido, cronograma de distribución que se difunde a través de las redes sociales de la EPS e incluso se incluye la dotación del agua potable hasta altas horas de la noche, para asegurar el abastecimiento en favor de toda la población.

Hospitales, postas médicas e IE

Como parte de este reparto de agua, la EPS SEMAPACH garantiza la cobertura de atención, de manera prioritaria, a los hospitales, postas médicas y sobre todo diferentes instituciones educativas de los distritos de la provincia de Chincha, además, de las familias de la provincia.

La distribución de agua potable es una necesidad básica para la población y la EPS SEMAPACH reitera su compromiso de trabajar arduamente para brindar un servicio de calidad y asegurar el suministro de agua potable a los sectores afectados de Chincha.

Acuerdan descuento por días sin servicio

De otro lado, para no afectar la economía de los usuarios y en el marco de una gestión empresarial justa y transparente, la gerencia general de la empresa acordó, a través de las Resoluciones N ° 030-2023 y 070-2023-GG, que procederá al no cobro de los días en los que no se cumplió con la entrega del servicio, afectado desde el 12 de marzo, según informe del equipo técnico de la EPS. Este descuento se hará efectivo en el recibo correspondiente al periodo del mes de abril.