Christian Sotomayor Cuadros (49) fue goleador en el FBC Melgar en la década de los 90, su éxito fue tal que llamó la atención del club Alianza Lima donde jugó dos temporadas. El fútbol le da otra oportunidad de asistir a los estadios, esta vez para ver jugar a sus hijos Kevin (24), Alejandro (16) y Nicolás (14), los dos últimos ligados a las divisiones menores del club rojinegro.

Después de muchos años, pasará el Día del Padre en la ciudad de Arequipa, al lado de sus hijos y el patriarca de la familia, don Arturo Sotomayor, que nunca dejó a apoyarlo en su carrera profesional en el fútbol y otros emprendimientos que lo ha llevado a diferentes escenarios.





Lo que se hereda no se hurta

“Agradezco a Dios por poder contar con mi papá Arturo Sotomayor, que me acompañó en mi carrera de fútbol, hasta ahora que sigo jugando en categoría Senior y en el Colegio del Club del Abogado por el equipo Luque Vásquez. Siempre me acompaña y es mi hincha número uno. Vivo en Juliaca, pero mis hijos están en Arequipa, ahora cambia la figura y tendré que viajar porque será aquí el Día del Padre. Toda mi familia estará junta, gracias a Dios”, señaló.

Christian era un delantero nueve, metido entre los centrales. Mientras, sus hijos van por los extremos en el campo de juego y aun así los une el olfato de gol característico en la familia Sotomayor.

No puede ocultar la alegría y cuenta con orgullo que su hijo mayor, Kevin, fue parte en el plantel de Deportivo Binacional. “Pasó las pruebas en Binacional y se pudo quedar, estuvo un año y luego me dijo que quería terminar sus estudios y no le ayuda el entrenamiento y los viajes y tomó la decisión de terminar los estudios, en un par de meses termina la carrera de derecho, es casi abogado. Llegó al fútbol profesional y prefiere estudiar”, dijo.

Mientras, Alejandro y Nicolás pasaron las pruebas en Melgar y son parte de las divisiones menores. Alejandro fue inscrito en la Reserva. Han sido formados en la academia de fútbol Deport Center que lleva adelante el excapitán de Melgar, Pedro Requena.

“Pedro les ha enseñado muchas cosas y estoy muy agradecido con él y su esposa Pilar. Ahora están en las divisiones menores de Melgar donde yo vestí esa camiseta que es muy linda. Les digo a mis hijos que no dejen los estudios y si están en el fútbol los voy a apoyar”, apuntó.

Buenos consejos

Christian tenía un romance con el gol y consejos para sus hijos hay de sobra. Sin embargo, respeta el trabajo que realiza los entrenadores Marco Antonio Valencia y Adrián Díaz.

“No me meto en el aspecto de campo donde trabajan Marco Valencia y Adrián Díaz, los consejos que les doy es de formación, los ayudo en la definición. Con su mamá (nutricionista) les hemos hablado que el fútbol no te da espacio para fiestas y ahora con más razón porque la competencia es increíble. En el mundo del fútbol están pendiente a una falla del compañero para subir”, dijo.

Christian Sotomayor es hincha confeso de Melgar y delira ver a sus hijos defendiendo los colores rojo y negro. “Soy hincha de Melgar, hay un cariño, esa rojinegra es increíble y muy bonita. Mis hijos visten esos colores imagínate como estoy, mucha alegría. El fútbol es bonito y muy rápido. Espero que el apellido Sotomayor siga vigente en Melgar”.





Lado artístico

Christian Sotomayor no solo es conocido por sus goles en Melgar, sino también porque es abogado colegiado, entrenador de fútbol y sobre todo cantante que hace delirar a las personas en las fiestas.

“Soy de la idea que el ser humano tiene muchas cualidades, solo que no las logramos descubrir. He jugado fútbol profesional, ahora soy director técnico titulado en la Universidad Nacional de San Agustín (Unsa) y puedo dirigir, soy abogado y la música que nace desde mis tíos, mi mamá Noemí Cuadros canta muy bonito”, señaló.

Hace 20 años, cuando su carrera deportiva estaba por terminar, descubrió que canta y encanta. Comenzó con parlante y un micro en fiestas de sus amigos y conocidos. Al comienzo la pagaban la gasolina y luego llegaron los contratos.

“Los amigos me decían, vente a cantar a mi fiesta y te vamos a pagar la movilidad. Cantaba boleros, pero luego me pedían salsa, cumbia y rancheras. Vi que la cosa iba en serio y compré otro parlante, mejoré el micro y la consola. Ya comenzaron a pagarme 200 soles y me enfocaba al canto. Siempre les digo a mis hijos si haces algo hazlo bien. Comencé a ensayar todos los géneros, hasta rock y ahora ya tengo equipos profesionales”, resaltó.

También hace de maestro de ceremonia, puede cantar hasta cinco horas seguidas sin problemas porque tiene repertorio. “Voy a cumpleaños, bautizos, despedida de soltero, matrimonios, cambios de sexo (risas)”, contó.

Los fines de semana está ocupado y eso lo trae seguido a Arequipa. “Ahora en la noche tengo un contrato en Juan Pablo Vizcardo (José Luis Bustamante y Rivero), el jueves he tenido en Puno, también me llaman de Ilo, Moquegua y Juliaca. Mi nombre artístico es el negro Christian Sotomayor, CS9 cantante - intérprete”, apuntó. Para cualquier contrato pueden comunicarse al teléfono 989031468.





VIDEO RECOMENDADO: