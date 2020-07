La ansiada meseta del nuevo coronavirus parece al fin mostrarse en el Perú, según los datos oficiales del Ministerio de Salud (Minsa). Sin embargo, la cantidad de infectados y fallecidos a causa de la enfermedad todavía no se reduce.

De acuerdo con las cifras reportadas por el Gobierno, el país ha mantenido un promedio diario de nuevos contagios que oscila entre los 3 400 y 3 600 personas infectadas.

Este rango aproximado se ha mantenido en los últimos 25 días.

Desde el 17 de junio, se observa que un constante registro menor a los 4 mil infectados por día, tope que se ha sostenido pese a la apertura de diversas actividades económicas en las últimas semanas, según un análisis hecho por este diario.

Dicho panorama también se muestra entre las cifras relacionadas al número de muertes al día a causa del nuevo coronavirus y cuyo promedio parece haberse estabilizado en un rango de entre los 180 y 190 nuevos decesos diarios.

RECUENTO. Asimismo, desde la quincena de junio, el Ministerio de Salud ha realizado cerca de 20 mil pruebas diarias de descarte del COVID-19, entre moleculares y serológicas.

De ellas, los nuevos casos confirmados suelen ser entre el 17% y 18% de personas muestreadas a nivel nacional.

No obstante, la cantidad de infectados disminuye de manera considerable los días en que se lleva a cabo un menor número de test.

Dentro del periodo observado, los días 22, 29 y 30 de junio, y el 6 de julio, el sector Salud solo reportó la realización de no más de 18 mil pruebas cada día. (Ver infografía).

análisis. En comunicación con este diario, el médico infectólogo Eduardo Gotuzzo manifestó que el país se encuentra en una fase de meseta propia del desarrollo de la enfermedad, pero que aún no se ha logrado disminuir los casos de contagios diarios, ni los decesos reportados a causa del nuevo coronavirus.

“Sí, más o menos el número de casos nuevos y fallecidos es parecido (a un promedio diario entre 3400 y 3600). Pero obviamente es importante conocer cuántas pruebas se están haciendo, no se puede tener información sesgada (...). Yo diría que estamos en una fase de meseta o de plantón, que también quiere decir que no hemos bajado”, recalcó.

El experto consideró que el actual panorama mostraría que el Perú todavía no ha superado la denominada primera ola de la enfermedad. Precisó que para evaluar la sostenibilidad, mejora o retroceso de esta situación, se necesita tomar en cuenta la evolución de pacientes hospitalizados y de quienes requieren ventilación mecánica.

“Lo que no esperamos que ocurra es que haya un rebrote, que comiencen a aparecer cada vez más casos nuevos. Ojalá eso no ocurra y no currirá si los peruanos somos disciplinados”, señaló.

Aconsejó a la población a reforzar los cuidados frente al virus y destacó la importancia de que el Gobierno plantee medidas que fortalezcan los mecanismos de precaución. “Ahora hay todas las condiciones de que si no nos cuidamos, puede aumentar el virus. Ahora queremos insistir en que hay que educar a las personas para que sean más responsables, pero también el Gobierno debe apoyar y hace una campaña entre todos”, expresó.

Transporte: Protector facial para usuarios

La actualización del protocolo de transporte urbano de pasajeros del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) establece que los pasajeros deben usar mascarillas y protectores faciales para evitar la propagación del COVID-19.