En teoría el brote del coronavirus en nuestro país debería decender en las próximas dos semanas, señaló el vicedecano del Colegio Médico del Perú Ciro Maguiña, en diálogo con La Rotativa del Aire de RPP Noticias.

El experto también explicó que hay “impresión estadística” de un descenso de la duplicación de casos positivos de COVID-19 tras las medidas adoptadas por el Gobierno para evitar la propagación del virus.

“¿Cuánto dura un brote? 11 semanas. Estamos en la novena semana del brote con esa cantidad de casos y en teoría ese brote que estamos manejando debería bajar lentamente en la siguienes dos semanas, pero no significa que estamos ganando la batalla total”, aseguró.

El médico infectólogo también mostró su preocupación por el aumento de casos de COVID-19 en Loreto y opinó que los cercos comunitarios son importantes en esta fase.

"Vamos al escenario que vemos día a día. Los casos siguen aumentando, las camas siguen faltando en Lima ya, no estamos hablando de Loreto, y eso nos preocupa y he visto que con esta forma de cuarentena nueva que ya hay muchos más contactos en la población y sería peligroso no aplicar los “cercos comunitarios”, comentó.

