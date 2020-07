En pleno estado de emergencia por el impacto del nuevo coronavirus en el Perú, la fase 4 de reactivación económica contempla reabrir bares y discotecas siempre que se cumpla con el protocolo establecido. Sin embargo, para el vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, este escenario no sería pertinente.

“Sería una locura que bares y discotecas reabran. Si bien van a tener que usar mascarilla, la gente va a tomar en esos lugares, o sea se pierde todo. Es crear otro foco infeccioso (sic)”, comentó a Buenos Días Perú.

Asimismo, Maguiña describió la actual situación que se registra en las calles del país, por lo que no consideró que se deban reaperturar lugares de diversión nocturna.

“Ya tenemos los buses hacinados, las combis, los mercados en la misma situación, yo diría que discotecas y bares deberían reabrir el próximo año. Creo que sería un riesgo innecesario”, indicó el especialista.

Además, comentó acerca de la reactivación económica en otros rubros a los cuales no cree puedan llegar a producir un riesgo de contagio de COVID-19.

“Ya tenemos suficientes focos infecciosos para crear otro. Sobre los restaurantes, yo creo que sí es un tema gradual, paulatino, y creo que eso permite también reactivar la economía”, refirió.

Sobre las cifras de contagio

Ciro Maguiña también dio su opinión acerca del incremento del número de contagios de coronavirus en los últimos días, según cifras oficiales del Minsterio de Salud.

“Creo que se trata de una ola no controlada. Esta ola mayor no ha caído. Lo hemos dicho. La semana pasada se estabilizó de 3 000 y pasó a 4 000, puede ser que esta ola grande vuelva a ser otra, pero ojalá que no lo sea en la misma magnitud”, sostuvo.

VIDEO RELACIONADO

Reactivación económica: ¿Por qué el 27 y 29 de julio serán días laborables?

Reactivación económica: ¿Por qué el 27 y 29 de julio serán días laborables?