Ciudadano extranjero denuncia que hospital de Chimbote no le deja donar sangre para su esposa

Un ciudadano venezolano aseguró haber sido víctima de discriminación en el hospital regional Eleazar Guzmán Barrón de Chimbote, luego de que le impidieran donar sangre para su esposa quien acaba de dar a luz a su bebé sietemesina.

De acuerdo con RPP Noticias, Luis Gómez Velásquez, de 21 años, indicó que las autoridades del nosocomio rechazaron recibir su sangre porque tiene menos de un año radicando en el Perú.

"Me exigen que busque peruanos. Me dicen que yo no puedo donar sangre. Tengo familiares venezolanos acá que quieren donar sangre para mi bebé pero también les dicen que no pueden donar sangre porque necesitan un año de estadía en Perú. Mi mamá tiene nueve meses, mi tío y yo cinco meses", mencionó el joven entre lágrimas.

Luego, Gómez detalló que su pareja dio a luz el martes pasado; además, dijo que dejó 200 soles como garantía a cambio de dos unidades de sangre que debía de devolver.

"Queremos devolver la sangre para que nos devuelvan el dinero porque lo necesitamos para comprar otros medicamentos, pero no nos dejan. Ya tenemos una deuda de dos mil soles con el hospital", sostuvo.