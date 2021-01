Este domingo se ingresará a una nueva cuarentena para intentar detener la segunda ola por la pandemia del coronavirus, quizás la más difícil y dolorosa por el incremento de casos en el Perú en los últimos días. Para Marco Almerí, especialista en salud pública, estas dos semanas de aislamiento obligatorio, deben servir para que el ciudadano no cometa los mismos errores del pasado, lo que implica quedarse en casa, al menos hasta el 14 de febrero.

“Si bien el encierro nos mostrará signos de enojo, frustración y hartazgo, es necesario seguir con los protocolos. Esto quiere decir que solo salga una persona por familia para abastecerse de alimentos, medicamentos o alguna cita médica impredecible”, menciona.

El experto señala que se debe ser extremista ante los cuidados, sobre todo si algún integrante ya se ha contagiado anteriormente del COVID-19. “Muchos se están reinfectando porque creen que ya tienen inmunidad y como habían presentado síntomas leves no le tomaban importancia al lavado de manos, distanciamiento social o uso de mascarillas”, explica.

Almerí advierte a los padres de familia que, si salen a trabajar, comprar o recibir productos por delivery, no tengan mucho acercamiento con sus hijos o personas vulnerables, usen mascarillas en casa y tengan sus propios artículos de aseo.

En el caso de transitar 1 hora al día para despejar la mente o realizar deporte, exhorta a seguir con las normas, lo que incluye no sacarse por nada el tapaboca, respetar el mínimo de un metro y medio de distancia y portar su documento de identidad.

ACTIVIDADES EN CASA. Dessiré Rodríguez, psicóloga comunitaria de la ONG Acción contra el Hambre, señala que muchos padres suelen pedir sus vacaciones en esta temporada para irse de viaje o realizar actividades al aire libre. Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria, lo primero que debe primar es el ejemplo para quedarse en casa.

“Deben seguir aprovechando este tiempo para convivir con su familia, realizar rutinas de baile y canto dentro del hogar y no solo limitar el tiempo de exposición de los aparatos electrónicos”, indica. Añade que, si bien los menores podrán salir una hora, recomienda no hacerlo porque, en esta temporada de verano, los padres esperan horarios pasados las 4 de la tarde y se formaría aglomeraciones en los parques. Aconsejó fomentar el hábito de la lectura en los más chicos, regalarles libros considerando sus gustos, más no los propios.

VIDEO RECOMENDADO

Entrevista con Jennifer Catalán candidata al Congreso por Victoria Nacional | Correo