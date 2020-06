“Cómo harán con las clínicas si no pueden con sus hospitales”, la respuesta de la Asociación de Clínicas al presidente Vizcarra

Este miércoles, el presidente Martín Vizcarra anunció que, de no llegar a un acuerdo con las clínicas privadas por los precios de atención para pacientes con COVID-19 a través del Ministerio de Salud, su gestión invocará y aplicará el artículo 70 de la Constitución Política del Perú a fin de hacer uso de estos centros de salud particulares.

Sobre este escenario, el vocero de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP), Carlos Joo, comentó ayer a Perú 21 su posición respecto a dicha posibilidad.

“Si no pueden con sus hospitales, cómo podrían manejar las eficiencias de las clínicas”, indicó Joo al citado medio el último martes, antes de conocer la posición del mandatario.

En esa línea, el representante de los centros de salud particulares describió la situación actual de los hospitales públicos para argumentar por qué no convendría que el gobierno tome las riendas de las clínicas.

“Usted ve cómo están los hospitales, no hay camas, no hay reactivos, no hay medicinas no hay nada. Por sentido común, las eficiencias de las clínicas no la sabrán manejar. El estatismo y el intervencionismo no tiene razón de ser por eso estamos negociando un intercambio prestacional”, sostuvo Joo.

Cabe mencionar que el Seguro Integral de Salud (SIS) propuso el pago de S/3,539 a las clínicas por cada día que un paciente con COVID-19 sea tratado un día en la unidad de cuidados intensivos de estos nosocomios.

