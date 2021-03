Texto de Sofía López y Karina Valencia

“Todos los (los adultos mayores) la van a recibir (la vacuna), va a depender del número de vacunas que tengamos, estamos haciendo todo un proceso gradual de aquellos que están registrados, los que no están registrados, pero todos van a recibir la vacuna”, declaró ayer el presidente Francisco Sagasti desde el Hogar Canevaro, mientras supervisaba el proceso de vacunación contra el COVID-19 de los adultos mayores.

Sin embargo, hasta la fecha el gobierno no ha establecido un panorama claro que permita que los adultos mayores conozcan con precisión el lugar y el día en que recibirán su primera dosis.

Si bien es cierto hay un padrón con fechas para aquellos adultos mayores del Seguro Social de Salud (EsSalud), la situación no es la misma para quienes tienen un Seguro Integral de Salud (SIS), para los que no están asegurados o tienen un seguro privado.

Intento

En medio de esa incertidumbre, Correo conoció que el Ministerio de Salud (Minsa) trabaja en una herramienta digital para que todos los peruanos verifiquen si están o no incluidos en el padrón de vacunación; de no estarlo, podrán registrar sus datos.

Al respecto, el médico infectólogo Augusto Tarazona sostuvo que la falta de una adecuada política de recursos humanos por parte del Gobierno ha generado que se elaboren “múltiples padrones” en el proceso de vacunación “cuando deberíamos basarnos” en la data que maneja el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Segundo día de la jornada de vacunación contra el COVID-19 de adultos mayores de 85 años en el Centro del Adulto Mayor El Bosque.

Tarazona también mostró su preocupación por la necesidad de que los beneficiarios deban actualizar sus datos en plataformas digitales cuando existe un limitado acceso a internet en el país, por lo que propuso que esta labor recaiga en las gerencias regionales.”El desorden va a continuar en la medida que no se resuelva el tema de los listados”, vaticinó en diálogo con Correo.

Respecto a experiencias pasadas de vacunación, Tarazona indicó que la poca disponibilidad de vacunas y, por tanto, la necesidad de que se prioricen grupos poblaciones genera que el proceso tenga un avance lento.

DESORDEN

Entre tanto, por segundo día, ayer, se continuó con la vacunación de adultos mayores. Por la mañana, un adulto mayor señaló en una transmisión en vivo que estaba sorprendido de recibir la vacuna “china” (Sinopharm) y no la de Pfizer.

Al igual que él, los médicos adultos mayores que fueron vacunados recibieron las dosis de Sinopharm.

La ministra de la Mujer, Silvia Loli Espinoza, y el ministro de Salud, Oscar Ugarte Ubilluz supervisan el inicio de la jornada de vacunación contra la COVID-19 a las personas adultas mayores de los albergues a cargo del MIMP, en el centro de acogida residencial virgen del carmen

Ante ello, Luis Quiroz, gerente central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad de EsSalud, explicó que este grupo de profesionales es considerado como personal de salud, por lo tanto les corresponde la vacuna china.

“El personal médico forma parte del personal de salud de primera línea, aunque coincidentemente también sea adulto mayor”, dijo en canal N.

Además, también se reportó demora en la jornada de vacunación de los médicos adultos mayores.

Por ejemplo, un grupo llegó hasta el centro del adulto mayor en Jesús María desde las 7:00 a.m. pues tenían cita para las 8:00 a.m. Sin embargo, hasta las 9:30 a.m. las dosis no llegaban al lugar.

essalud realiza vacunacion a los adultos mayores contra el covid 19 en distintos puntos de lima

Edén Galán, secretario del Interior del Consejo Nacional de Colegio Médico del Perú, afirmó que lamenta la situación. “Es un problema de coordinación, de mala comunicación con el Minsa en el área de inmunizaciones”, reclamó.

En otras instituciones, como el Ejército, se gestionó una autorización para vacunar al personal militar en situación de retiro, al personal civil y a sus familiares inscritos en el sistema de salud de esa arma. Una vez aprobada la solicitud, se les comunicará oportunamente el lugar y fecha en que recibirán su primera dosis contra el virus.

De igual modo, el ministro del Interior José Elice, dijo en canal N que tratarán de vacunar a todos los policías en retiro, pues ellos están afiliados a la sanidad policial. Sin embargo, aclaró que “todo dependerá del número de dosis”.

