¿Qué ocurre si en el Estado de Emergencia una persona sale a la calle? Como están suspendidas las libertades de seguridad personal, la Policía y las FF.AA. que están encargadas del cumplimiento de la cuarentena, pueden detenerla sin mandamiento judicial. Pueden usar la fuerza si es que hay resistencia.

¿Qué documento se presenta para justificar que se dirige al trabajo? En mi caso, soy abogado y a mis clientes (empresas) les estoy sugiriendo que emitan algunas constancias para sus trabajadores, siempre y cuando se trate de empresas que están dedicadas a los servios de luz, agua, limpieza, abastecimiento de alimentos y fármacos. Todas las demás no están autorizadas.

¿Están permitidos taxis, colectivos, buses de transporte urbano? Eso no dice el Decreto. Dice que el transporte urbano está reducido al 50% y se debe cumplir en su interior con labores de limpieza; no dice nada más. Por descarte, no están incluidos los taxis, colectivos o cualquier otro tipo de servicio de transporte urbano.

¿El Decreto Supremo ha sido prematuro? No creo que haya sido prematuro. Lo que sí debemos calificar es que la medida es pertinente, es necesaria.

¿Pero el DS debe ser más específico? Va a tener que serlo. El Gobierno con buen tino ha tratado de no cortar la linea de abastecimiento para no crear pánico, pero si es que la población no acata, se va a tener que reducir el espacio de empresas, servicios y trabajadores para que no se movilicen en las calles.

¿Qué pasa con quienes realizan fiestas o reuniones en casa? Pueden ser detenidos y se puede flexibilizar la inviolabilidad de domicilio, los efectivos policiales y de las FF.AA. pueden ingresar al domicilio para controlar la situación.

¿Si alguien hace caso omiso puede ser sancionado con cárcel? Va a ser detenido, podría ser conducido a la comisaria. En principio sería detenido sin mandamiento judicial, porque la Constitución permite que esto pueda darse en estados de emergencia. Aquí debe haber una coordinación importante entre la Fiscalía y la Policía para ver cómo se manejan casos en donde ciertas personas se resisten a la autoridad.

Perfil

Luciano López. Abogado. Especializado en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Magíster en derecho con mención en política jurisdiccional. Ex jefe de gabinete de asesoramiento de la Mesa Directiva del Congreso (2011-2012).