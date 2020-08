Una luz al fondo del túnel. El último 25 de agosto, la Sala Situacional del Ministerio de Salud (Minsa) reportó 123 muertes a nivel nacional por el nuevo coronavirus después de dos meses y medio. Es decir, pasaron 79 días desde que dicho portafolio informó -el 8 de junio- que en nuestro territorio se registraron 105 fallecidos por los estragos de la enfermedad.

Ayer, el nuevo reporte mostró que el número de decesos llegó a 153. Es decir, por tercer día consecutivo (el martes murieron 151 personas) el país se alejaba del consistente promedio de 200 fallecimientos diarios.

Desde la explosión mortal de la pandemia, el periodo con mayor tendencia a la baja fue entre el 18 de junio y el 28 del mismo mes, antes de iniciarse la tercera fase de la reactivación económica, cuyo promedio de muerte por día era de 181.Todo indica, pues, que el número de defunciones registradas en el país en las dos últimas semanas de agosto apuntan al descenso. No obstante, aún no se puede cantar victoria.

Entre tanto, el último 25 de agosto registró el cuarto menor incremento en el número de contagios con 5 mil 996, según datos de la Sala Situacional del Minsa. El 3 de este mes, se registraron 4 250; el 10, 5 109; y el 17, 5 547 casos positivos de COVID-19.

Al respecto, el ingeniero electrónico de la Universidad Católica Rodrigo Parra declaró a Canal N que se ha registrado “una desaceleración” en el avance de los casos positivos que registra el Minsa.

“En positividad, el porcentaje de casos con respecto al total de test registrados ha bajado. Hace dos semanas, estábamos en un pico de positividad”, sostuvo Parra.

PRECAUCIÓN. Sobre el tema, el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, dijo ayer que “afortunadamente ha bajado” el número de fallecidos por el nuevo coronavirus en el Perú, tal como lo reportó en la víspera el Ministerio de Salud (Minsa).

Martos indicó que “al parecer” la menor cantidad de fallecidos es consecuencia de las medidas de contención que viene tomando el gobierno.

No obstante, señaló que “eso no quiere decir que hemos vencido” al COVID-19 y pidió no ser triunfalistas. “La pandemia sigue”, aseveró el premier.

En otro momento, Martos también se refirió al primer lugar en el mundo en muertes por millón de habitantes a consecuencia de la COVID-19 en el que se ubica el Perú.

Aseguró que es resultado de la transparencia de las cifras que reporta el gobierno central, que incluye a los casos sospechosos entre los fallecidos

“No conozco otro país aparte del Perú que durante la pandemia esté siendo transparente con el número de fallecidos durante la pandemia (...). Hay números de sospechosos de COVID-19 que han pasado (al conteo oficial) y eso eleva el número a nivel mundial”, afirmó el jefe de gabinete ministerial.

Sobre el tema, el medio de comunicación alemán Deutsche Welle DW publicó un informe titulado “Por qué la pandemia del coronavirus está siendo tan mortal en Perú”, en el que busca dar las razones sobre por qué destacamos en este desagradable ránking.

Entre esas razones, el medio internacional enfatiza la precariedad sanitaria y los errores de gestión del gobierno como las causas principales.