El médico infectólogo Eduardo Gotuzzo enfatiza que la propagación del coronavirus ha tomado desprevenido al sistema de salud público del país y advierte también que, durante décadas, el Estado ha destinado exiguos presupuestos para atender a la población. En entrevista con Correo, el especialista agrega que recién el próximo jueves, o viernes, se podrá determinar si la curva epidemiológica puede estandarizase o reducirse.

¿La curva epidemiológica continuará subiendo durante el período de emergencia?

Aún es muy temprano para determinar los escenarios. En primer lugar, hay que tomar en cuenta las curvas que hay, por ejemplo, en Italia o España, y comparar, porque ellos tienen más días con esta enfermedad.

Elizabeth Hinostroza, exministra de Salud, dijo que el día 12 del estado de emergencia se podrá establecer si la curva se mantiene plana y ya no para arriba.

Una respuesta más certera podría darse entre el jueves o viernes de la próxima semana para saber cuánto impacto tiene el virus en el país.

¿Hizo bien el Gobierno en cambiar de titular de Salud en este momento?

Esto es una decisión política que no me toca responder. En todo caso, cambiar de ministros no es fácil, pero en todas las epidemias o brotes ocurren cambios. Yo he trabajado con la doctora Hinostroza y me parece una excelente profesional. El nuevo ministro (Víctor Zamora) es una persona experta en salud pública y vamos a darle todo el apoyo para que los planes de salud den resultados positivos para la población.

Se dice que el caso del hombre de 69 años hallado muerto en su departamento de Miraflores fue la gota que derramó el vaso para la hoy exministra, pues dejaron que se vaya del hospital donde se le tomó la muestra de hisopado.

No quiero hacer un juicio de valor. En todo caso, se tendrá que investigar. Solo puedo decir que hubo una demora en sacar el cadáver, que ha generado malestar. Debió moverse rápidamente.

¿El COVID-19 cómo ha encontrado al Estado en cuánto su servicio de salud pública?

Siempre, cuando se ha discutido el presupuesto público para los servicios esenciales, la salud apareció como la cenicienta. No es de ahora. (...) Estamos manejando problemas del siglo 21 con hospitales y servicios del siglo 20. El país tiene que ser consciente, tiene que invertir en salud. Los congresistas que van a hacer el presupuesto, junto al Gobierno, tendrán que pensar qué nos deja esta epidemia como lección.

¿Puede ampliarse el período de emergencia?

Si la curva se comienza a reducir será muy bueno, porque vamos a manejar un número mas pequeño de pacientes infectados, que podamos atenderlos. De otro lado, vendrán mayores pruebas para el descarte de esta enfermedad, con mayor nivel de confianza.

Al término del período de emergencia, ¿ qué lecciones se podrán sacar?

Que no basta con la toma de temperatura de las personas que vienen del extranjero. A esas personas -como estudiantes, familiares, repatriados- hay que tenerlas aisladas por 15 días para evitar el contagio. También hay que enfatizar que el distanciamiento social debe ser una práctica constante: no darnos un abrazo, un beso, hasta superar esta situación. La higiene también debe ser promovida.

Perfil

Eduardo Gotuzzo, médico

Realizó estudios de medicina y Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas y Tropicales en la Universidad Cayetano Heredia (UPCH). También fue Director del Instituto de Medicina Tropical de la UPCH (1995- 2018).