Estos son los avances peruanos contra la COVID-19

Durante estas semanas, diversos países han dado a conocer que han creado la vacuna contra la COVID-19, lo cual da una esperanza para la humanidad, pues este mortal virus ha matado a millones de personas.

En Perú, diversos científicos ya están cerca de validar nuevas pruebas moleculares que acortan el tiempo de días a solo horas y, además, corrigen los márgenes de errores en los falsos negativos o positivos.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

En Perú, desde que se inició la pandemia, en el laboratorio del Instituto Nacional de Salud, se han procesado buena parte de las pruebas moleculares recogidas en Lima y el resto del país. Los biólogos de este laboratorio acaban de validar una nueva prueba molecular que acortará el tiempo de 5 días a solo 45 minutos.

“Esta prueba lo que pretende es simplificar, al final el resultado se nota esto, amarillito positivo y un rojito es negativo”, comentó para Cuarto Poder César Cabezas, director Instituto Nacional de Salud.

Los biólogos del INS, basándose en la experiencia previa para detectar Zika, han elaborado una prueba molecular llamada LAMP o isotérmica, donde si bien se sigue recogiendo la muestra a través del hisopado, ya no se utilizan las complejas máquinas de la prueba molecular convencional.

“Todas estas máquinas son reemplazadas por esta maquinita de acá, ¿qué labor cumpleN? Esta maquinitia lo que hace es un cambio de temperatura para que se vea el cambio de color, hay dos tubitos si es de color rojo se considera negativo, si es amarillo sí estás contagiado con el virus”, comentó Cesar Cabezas.

LABORATORIO GENÓMICA DE LA PUCP

Los investigadores del laboratorio de genómica de la PUCP, trabajan en una prueba molecular que detecta a aquellos pacientes cuyo estadio de la enfermedad los convierte en agentes de contagio.

“Estas pruebas no están recomendadas para todo el mundo, te doy un ejemplo imagínate una persona que ha estado en el hospital con coronavirus y tienes que darles de alta… lo que quieres hacer es soltarlas cuando sabes que no van a contagiar a nadie más (...) lo que pasa es que las pruebas moleculares no distingue entre virus vivo o virus muerto”, comentó Mariana Leguía, directora del laboratorio de genómica de la PUCP,

Luego continuó con: “lo que estamos haciendo nosotros es ajustando los componentes que entran a la prueba para poder diferenciar lo que son los virus vivos de los virus que son los virus vivos más los virus muertos entonces al hacer un diagnóstico sobre los rna subgenómico que están en los vivos se hace estas diferenciación”.

Estos son los avances peruanos contra la COVID-19