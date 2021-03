Un grupo de personas en la ciudad de Huancayo (Junín) decidieron hacer caso omiso a las recomendaciones establecidas por las autoridades para evitar contagios por el coronavirus y acudieron a un local que funcionaba como prostíbulo clandestino, sin respetar el toque de queda, ni las medidas de bioseguridad.

Ante esta situación, personal de la Unidad de Fiscalización de la Gerencia de Promoción Económica y Turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo, en coordinación con efectivos de la policía nacional acudieron hasta el lugar y procedieron a intervenir a los asistentes.

Así lo indicó el municipio de Huancayo, vía redes sociales, donde resalta que en total fueron 25 las personas halladas en ese lugar, donde también se encontraban a 5 mujeres que se dedicarían al meretricio.

Esta acción se realizó a la 1:30 a.m., del último domingo, donde se comprobó que estas personas no respetaron las medidas ordenadas para evitar contagios por el COVID-19. Además, se informó que el local era un inmueble donde no se cumplía ninguna norma de higiene.

Personal en representación de la comuna procedió a multar con el 200% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), al dueño del local. Asimismo, todas las personas fueron derivadas a la comisaría del sector donde recibieron la multa correspondiente por no respetar el toque de queda, en el marco de la segunda ola de la pandemia.

