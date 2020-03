Sin duda alguna, el nuevo coronavirus, COVID-19, ha generado caos en todo el mundo. Un claro ejemplo son los jóvenes compatriotas que viajaron a Estados Unidos a través del programa ‘Work and Travel’ y que ya no pueden retornar al Perú por las medidas que tomaron ambos gobiernos para frenar la pandemia.

Entre los peruanos que se encuentran varados en tierras norteamericanas figuran Larisa Rivadeneyra Berrocal y Jeysi Salazar Canales, quienes imploran al presidente de la República, Martín Vizcarra, en gestionar el retorno de más de 60 compatriotas.

“Hemos venido gracias al ‘Work and Travel’. Nos encontramos en Wisconsin Dells, donde ya se detecetaron casos y por eso hay una cuarentena voluntaria. Debí regresar el pasado miércoles 25 a Perú, pero por el Covid-19 no puedo. La situación en Estados Unidos está empeorando. En todos los resort de Wisconsin habrán 60 peruanos en total. Pido ayuda al presidente Vizcarra, no sabemos qué hacer”, comentó Rivadeneyra Berrocal a la página de Facebook, ‘Canto a Cañete’.

Por su parte, Jeysi Salazar Canales manifestó que la agencia que la llevó a Estados Unidos, PICE Work and Travel, le garantizó alojamiento solo hasta fines del presente mes.

“No recibimos las respuestas necesarias por parte del Consulado peruano. Solo nos envían correos para llenar formularios. Nuestro empleador nos ha dado alojamiento hasta fin de mes y luego no sabemos qué sucederá. Somos jóvenes y nos encontramos en la incertidumbre. Queremos respuestas concretas porque no saber nada afecta muchísimo”.

DATO

- Larisa Rivadeneyra Berrocal viajó a Estados Unidos el 12 de diciembre a través de la agencia Alliance. Su viaje de retorno se debió dar el 25 de marzo.

- Jeysi Salazar Canales pisó suelo norteamericano el 14 de diciembre y el viaje de vuelta estuvo pactado para el 20 de marzo. La empresa que contactó fue ‘PICE Work and Travel’.