El Ministerio de Salud (Minsa) informó este viernes que un total de 44,848 pacientes que dieron positivo al nuevo coronavirus (COVID-19) fueron dados de alta tras haber cumplido su período de aislamiento domiciliario.

La actualización de las cifras del nuevo coronavirus en el Perú se dio luego de que el presidente Martín Vizcarra anunciara la extensión del estado de emergencia hasta el 30 de junio.

ACTUALIZACIÓN | Esta es la situación del coronavirus #COVID19 en Perú hasta las 00:00 horas del 22 de mayo. #PerúEstáEnNuestrasManos.



El Minsa detalló que el número de contagiados ascendió a 111,698 y el número de fallecidos a 3,244. Mientras que en el reporte del último jueves se contaban 108,769 contagiados y 3,148 muertos a causa de esta enfermedad a nivel nacional.

Asimismo, 7,545 pacientes se encuentran hospitalizados con coronavirus, de los cuales 901 están en UCI con ventilación mecánica.

Cabe mencionar que a partir del lunes 25 de mayo, el toque de queda será desde las 09:00 p.m. y culminará a las 04:00 a.m. No obstante, en algunas regiones no será así.

Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali, Ica y las tres provincias de la costa de Áncash tendrán inmovilización social obligatoria desde las 06:00 p.m.

Actividades económicas que se reanudarán progresivamente:

- Servicio de comercio electrónico para la venta de vestuario (ropa), calzado, electrodomésticos, útiles escolares y artículos de oficina.

- Servicios técnicos de informática, electricidad, carpintería, lavandería, gasfitería, mantenimiento de artefactos y reparación de equipos.

- Servicios de peluquería y cosmetología.

- Servicios de salud y de apoyo al diagnostico como odontología, rehabilitación, reproducción humana, veterinaria, entre otros.

- Servicio de aplicativos móviles (delivery) para entrega a domicilio como Glovo, Rappi, Uber y otros.

- Asimismo, el fútbol profesional de la Liga 1; así como las actividades deportivas profesionales que no impliquen el contacto físico directo.