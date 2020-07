La presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud), Fiorella Molinelli, afirmó que no existe evidencia científica ni empírica sobre el uso del dióxido de cloro para el tratamiento del COVID-19. Además, dijo que su aplicación constituye un riesgo para la salud e integridad de las personas afectadas por el virus.

Molinelli enfatizó que el uso o aplicación de un fármaco para el tratamiento de alguna enfermedad debe estar evidenciado y científicamente aprobado en una guía o protocolo médico que ha sido elaborado en base a experiencias nacionales e internacionales.

Precisó que de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Salud (Minsa), no registra hasta el momento ningún ensayo clínico o en curso de aprobación que haya solicitado autorización para el uso de esa sustancia.

La funcionaria alertó que en otros países han aparecido demandas por el uso del dióxido de cloro que están generando intoxicación y muerte en las personas que padecen de la enfermedad del nuevo coronavirus.

En ese sentido, Molinelli Aristondo pidió no mal informar a la población con el uso de sustancias que ponen riesgo la vida y la salud de las personas.

“No podemos mal informar a la población. El dióxido de cloro no tiene evidencia científica y menos empírica. No podemos atentar contra la vida y la salud de las personas. Necesitamos informarnos bien, los protocolos son los que están dando el MINSA y debemos salvaguardar la salud de las personas”, remarcó.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus: Policía halló ambulancia con cajas de cerveza en su interior

Coronavirus: Policía halló ambulancia con cajas de cerveza en su interior