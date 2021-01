Escrito por Karina Valencia y Sofía López

En hora crítica. El Perú prácticamente agotó sus camas para la atención de pacientes COVID-19 en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los diversos hospitales.

La creciente demanda a raíz del contagio progresivo de las últimas semanas ha desencadenado que los infectados en estado grave entren a una lista de espera -en la que hay hasta 30 personas por nosocomio- para conseguir un espacio en las UCI.

Así lo advirtió el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (Sopemi), Jesús Valverde, quien agregó que a la falta de camas UCI se suma el agotamiento de personal médico, el déficit del recurso humano especializado, la escasez de equipos biomédicos y la alerta de un eventual colapso de las áreas de hospitalización general de los nosocomios.

DETALLE. En diálogo con Correo, el médico aseguró que la capacidad de las Unidades de Cuidados Intensivos ya está colapsada, al punto que cada nosocomio tiene entre 25 a 30 pacientes que esperan por un espacio para atenderse en ellas.

Agregó, incluso, que en algunos establecimientos de salud ya se pueden observar personas en sillas de ruedas conectados a balones de oxígeno a la espera de poder ser transferidos.

El intensivista advirtió que la coyuntura actual del sistema hospitalario se acerca a lo vivido en los momentos más críticos de la pandemia el año pasado, por lo que se discute la selección de pacientes. “No todos pueden ingresar”, lamentó.

“Todos tienen atención a nivel hospitalario, todos están hospitalizados. El problema es quién ingresa a UCI y quién no. Si hay una cama o dos camas para, digamos, tener oportunidad de ingresar a un paciente, vamos a ver más de 25 o 30 pacientes que están esperando. Está complicada la situación ahora”, remarcó.

“Ya las UCI están colapsadas. Ahora el tema es que ojalá no haya colapsado la (disponibilidad de) camas de hospitalización general. Ahí hay una reserva”, refirió.

Valverde recalcó que un eventual aumento de camas UCI no resolvería el problema, debido a que también hay un déficit de intensivistas en todo el país, además de la escasez de personal médico.

“Las capacidades (del sistema de salud) se están estirando, tratando de mejorar, abriendo nuevas unidades, habilitando áreas de emergencia, salas de operaciones, como una manera de poder crecer; pero la velocidad de crecimiento (de la enfermedad) de estos pacientes ha sido muy rápida”, expresó.

Como alternativa al actual escenario, el especialista propuso una estrategia de contención a segundo nivel basada en sistemas de alto flujo de oxígeno instalados en las áreas de hospitalización general, los que permitirán la atención de más pacientes graves ante la saturación de las UCI.

“Sería un buen lugar para implementar ahí lo que llamamos las cánulas de alto flujo, que son dispositivos que generan oxígeno a velocidad media-alta, entre 30 y 60 litros por minuto, y que han resuelto, en muchos casos, la insuficiencia respiratoria que se tiene por el COVID”, manifestó a este diario.

ALERTA IN SITU. Asimismo, la vicepresidenta de la Sopemi, Rosa Luz López, detalló que en el Hospital Guillermo Almenara de Essalud la lista de espera por una cama UCI se ha duplicado en los últimos días.

“He dejado 20 pacientes para calificar quién o quiénes entran en una o dos camas que se van liberando. Por favor, que se entienda que todos se tienen que cuidar. La gente tiene que dejar de creer en tonterías, gente con algún tipo de pensamiento, que dice que esto no existe, los están manipulando”, dijo.

“La pandemia nos está avasallando, ahogando, está matando gente; las listas de espera crecen exponencialmente, día a día”, agregó.

En otro momento, la médica pidió a los familiares de los pacientes hospitalizados que detengan el acoso al personal de salud, frente a la alta demanda de atención.

Al respecto, relató que ha recibido amenazas y llamadas telefónicas con reclamos de ciudadanos por la falta de equipos para ingresar a nuevas personas infectadas.

“Debe parar el acoso al médico, que dicen que escoge, deja morir, por qué no les ponen en el ventilador. Me he sentido abrumada por las llamadas. Entiendo la angustia, pero sentimos amenazas, presión, (nos dicen:) “No sabe con quién se mete”, cuando nosotros, con alma, vida y corazón, los atendemos, dejando a la familia. No es algo que me merezca, he recibido amenazas”, mencionó la también jefa de la UCI del Guillermo Almenara.

“Suelo ser serena, pero estoy sobrepasada, angustiada por lo que no podemos atender, sabiendo que se está muriendo gente. No hay poder humano que nos pueda ayudar si la gente no se cuida, no se puede”, enfatizó.

INCREMENTO. A su turno, Julio Cano, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de la Policía, resaltó que en las dos últimas semanas hubo un incremento en los contagios de COVID-19, lo que se ve reflejado en la falta de camas UCI.

“No hay (camas UCI). Actualmente tenemos 18 camas y están llenas”, advirtió.

Precisó que ocho de los internados son agentes en actividad, mientras que los 10 restantes son familiares y algunos policías en retiro.

En diálogo con Canal N, Cano explicó las UCI no solo se tratan de una estructura física, sino también de personal capacitado que pueda atender a los pacientes.

“Esperamos que se pueda ampliar a 28 camas en los próximos días”, puntualizó.

PEDIDO. En la misma línea, Alicia Abanto, adjunta de la Defensoría del Pueblo, refirió que hay una carencia de personal especializado.

“Hay que tener en cuenta que ese debe ser un motivo de mayor esfuerzo de la población con el cumplimiento (de las medidas) y evitar poner en riesgo su salud y la de sus familiares”, exhortó.

Por otro lado, invocó a los gobiernos regionales que reporten diariamente la lista de pacientes en espera por UCI en cada hospital, con el fin de tener certeza de la magnitud del problema.

“Todavía necesitamos algunos datos, como pacientes que están en lista de espera y cuántos fallecen esperando, una cama UCI”, refirió.

Por último, pidió que no se detengan la implementación de camas UCI con ventiladores mecánicos.

Alarma: “Incremento de pacientes supera pico de junio y agosto”

En un comunicado, la Sopemi manifestó su preocupación por el “incremento importante de pacientes COVID-19”, aumento que, “estadísticamente”, supera en afectación a lo ocurrido “en el pico del mes de junio a agosto del 2020”.

El gremio también advirtió que a la fecha “no se perciben avances en la instauración de correctivos” como la mejora del primer nivel de atención en salud.