El integrante del Comando Vacuna, Jaime Reusche, habló sobre los avances que existen respecto a la llegada de la vacuna contra el nuevo coronavirus al Perú y señaló que no hay nada concreto pues “el gobierno no había hecho nada”.

“Hace dos semanas dije que el gobierno no había hecho nada acerca de (la vacuna de) Pfizer, informé que no se había entregado el dinero y no teníamos nada”, señaló en una entrevista dada esta noche a ‘Cuarto Poder’.

Es por ello que Jaime Reusche se dirigió directamente al presidente de la República, Francisco Sagasti, para pedirle que él mismo se encargue de conversar con los laboratorios y logre traer la vacuna contra la COVID-19 al Perú.

Integrante del Comando Vacuna hace pedido a Francisco Sagasti

“Quería invocar al Presidente Francisco Sagasti para que traiga las vacunas, que traiga las dosis. Inclusive que llame a los CEO de los laboratorios, es importante que él mismo se dedique a esto como primera prioridad, él y los funcionarios de su gobierno”, sostuvo Reusche.

Asimismo, el integrante del Comando Vacuna le recordó a Francisco Sagasti que podría ser recordado como el presidente que acabó con la pandemia si consigue vacunar al 70% de la población antes del Bicentenario del Perú.

“Y podría traer hasta más o menos para cubrir a 23 millones de peruanos en los primeros dos trimestres, hasta junio, y que antes de julio que es el Bicentenario del Perú se haya vacunado a un 70% de la población. Es posible tratar de lograrlo y lograrlo. Yo invoco realmente al Presidente Sagasti, porque si lo hace va a ser recordado como el presidente que acabó la pandemia en el Perú y eso es un tremendo legado que debe tener”, señaló Jaime Reusche.

VIDEO RECOMENDADO

Colegio Médico del Perú evalúa recomendar aislamientos durante fiestas de fin de año