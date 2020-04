El ministro del Interior, Carlos Morán, lamentó esta noche que la cantidad de detenidos en el norte de país y Loreto no baje pese a que se les advierte de manera constante que se pueden infectar del nuevo coronavirus, COVID,19.

“Estamos en una cuarentena y necesitamos que esa gente se quede en su casa, que se aísle. Estas personas que se creen vivas, que evaden la norma, cada vez que salen se están arriesgando y van a morir. Así de sencillo, en algún momento se van a contagiar y van a contagiar a los demás y se van a morir”, expresó en entrevista con Juliana Oxenford.

Asimismo, dijo que seguirán trabajando y que no cederán porque son autoridad. Además, adelantó que los que incumplen la norma tendrán una sanción penal.

“Es una mínima cantidad de peruanos, pero sobre eso estamos trabajando y con ellos queremos rebustecer más el control. No cesaremos en el empeño, para eso somos autoridad. Yo me dirijo a esas personas de La Libertad, de Piura, de Loreto. La misma cantidad de detenidos, no podemos bajar esa cantidad”, indicó.

