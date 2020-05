Minsa: 47,915 pacientes fueron dados de alta tras vencer al COVID-19.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó este sábado que 47,915 pacientes que inicialmente dieron positivo al nuevo coronavirus (COVID-19) fueron dados de alta, tras haber cumplido con su periodo de aislamiento domiciliario y haber vencido a la enfermedad.

La sala situacional del COVID-19 actualizada hasta el 23 de mayo también detalla que el número de contagiados subió a 115,754 y el de fallecidos a 3,373 a nivel nacional. Hasta ayer las cifras eran 111,698 y 3,244, respectivamente.

Como se sabe, el presidente Martín Vizcarra anunció en el día 68 de la cuarentena la extensión del estado de emergencia hasta el 30 de junio.

Además, a partir del lunes 25 de mayo, el toque de queda será desde las 09:00 p.m. y culminará a las 04:00 a.m. No obstante, en algunas regiones no será así.

Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali, Ica y las tres provincias de la costa de Áncash tendrán inmovilización social obligatoria desde las 06:00 p.m.

