Esta tarde, durante un nuevo pronunciamiento de las autoridades sanitarias sobre la situación del Perú frente a la pandemia, el director general de Intervenciones Estratégicas, Aldo Lucchetti, fue enfático y negó que el Ministerio de Salud (Minsa) siga un solo tratamiento definitivo para combatir el nuevo coronavirus (COVID-19), puesto que no existe uno.

“Una situación que debemos tomar en cuenta tiene relación al tratamiento de COVID-19, y la verdad es esta: no hay tratamiento específico para el coronavirus , no lo hay. Eso es claro”, manifestó.

En esa línea manifestó que los procedimientos que sigue el Minsa cuentan con medicamentos que no agravan ni dañan la salud de los pacientes con la enfermedad.

“La medicación que se ha estado usando no es una medicación que vaya a producir daño a las personas. No hay tratamiento, pero tampoco produce daño, no eleva la mortalidad, no existe, no es cierto”, comentó en relación a la hidroxicloroquina y azitromicina.

La ivermectina y su uso

Lucchetti aprovechó la conferencia a fin de dar alcances sobre la relación entre la ivermectina en cuanto al tratamiento al que se someten los pacientes COVID-19 en el país.

“Se usa (la ivermectina) al primer nivel, al inicio de síntomas ante la suposición de que podría tener alguna acción. En el documento técnico que vamos a sacar se recomienda en casos donde hayan factores de riesgo y eso es en la primera semana de tratamiento. Estamos hablando de los primeros días y a discreción del médico", indicó.

Recalcó, además, que los profesionales de la salud deben “acompañar” al paciente. Es decir, hacerles un seguimiento en relación a su situación diariamente.