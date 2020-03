La conductora de televisión Magaly Medina entrevistó a una ciudadana identificada como Esther Calderón, quien se encuentra en cuarentena por el nuevo coronavirus, COVID-19, tras llegar de Cancún, y expresó sus deseos de regresar a Trujillo, en donde vive.

“Soy de Trujillo, al no tener donde quedarme nos dijeron: vengan, de repente acá habrá alguien del Indeci que los ayudará a volver. Pero nos dimos con la sorpresa de que al entrar estábamos encarcelados”, expresó la fémina en ‘Magaly TV: La Firme’.

Medina le respondió que deben cumplir la medida dispuesta por el Ejecutivo de que las personas que lleguen del exterior deben estar aisladas durante 15 días.

“Ustedes sí tienen el apoyo, siéntanse afortunados. Están en un lugar donde están pasando su cuarentena y no es una cárcel, el gobierno lo ha decretado y ustedes tienen que quedarse hasta que pasen los quince días. Sé que las condiciones de repente no son las mejores, pero tenemos que comer lo que hay”, dijo la popular ‘Urraca’.

“Podemos pasar la cuarenta en nuestras casas, Magaly”, replicó Esther Calderón.

Medina volvió a reiterar que la mujer debe cumplir el aislamiento en el hotel porque puede contagiar a sus familiares si llega hasta su vivienda.

“Pero no se puede. Cómo te hago entender, querida, que no se puede. A ti no te pueden llevar a tu casa porque puedes contagiar”, indicó.

