La nueva ministra de Salud, Pilar Mazzetti, señaló esta tarde que el reto será seguir trabajando de manera sostenida en favor de todas las personas que son golpeadas por el nuevo coronavirus (COVID-19), enfermedad que a la fecha ha dejado 337 724 nuevos casos.

Durante la ceremonia de transferencia del cargo, en la sede del Minsa, Mazzetti, acompañada del exministro de Salud Víctor Zamora, comentó que la crisis por el coronavirus se ha convertido en una oportunidad para que el Ejecutivo apueste por el sector Salud.

“Nuestro país tiene muchas deficiencias en salud y lo sabemos y no son de ahora, no son de este gobierno ni del anterior, son de un montón de situaciones en las cuales la salud se dice, pero no se hace. Nos ofrece cielo, tierra e infierno, pero a la hora de los loros, nada”, declaró la ministra.

“Entonces esta pandemia es una oportunidad, porque ahora sí nos están mirando y nos están haciendo caso, esta oportunidad es para consolidar nuestro ministerio, de hacer en medio de toda la lucha, acciones que nos permitan estar más sólidos y pasarlo por alto a todas esas cosas que no nos permiten actuar, cuando lo que queremos es hacer lo mejor para las personas que servimos”, agregó.

Además, criticó el sistema burocrático del sector Salud, el cual ha ocasionado que en algunas ocasiones se pierdan vidas. Por ello, pidió al personal a seguir trabajando de manera sostenida.

“Tenemos el reto más grande de nuestras vidas y es un reto que no permite divisiones, zancadillas, dejadez, porque si siempre me he demorado de pasar este papelito acá un día y alguien se moría y ahora me demoro unas horas y varias personas mueren. Nuestros papelitos son seres humanos y ese es el llamado que, a pesar del cansancio, y a pesar de todo lo que nos agobia…. es el llamado a que juntemos nuevamente nuestras fuerzas”, resaltó.