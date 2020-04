El especialista en enfermedades infecciosas y tropicales de la Universidad Cayetano Heredia, Eduardo Gotuzzo, discrepa con la idea del vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, quien recomendó que se declare inamovilización total, o toque de queda, por tres días a la semana para evitar el nuevo coronavirus, COVID-19, en el país.

“La idea no es restringir y restringir más, eso no está dando resultados. Hay que restringir por servicios y hay que hacer vigilancia en determinadas zonas, pero prohibir así por tres días sería muchísimo peor. Discrepo con esa opción. Si tú reduces las horas, la gente va a estar angustiada de ir a los mercados, a las farmacias y peor”, expresó Gotuzzo a El Comercio.

Asimismo, el especialista de la Universidad Cayetano Heredia indicó que si se fijan tres días de toque de queda habrán aglomeraciones y que “no las vas a poder parar”, provocando que ciudadanos regresen a sus hogares en el interior del país.

“Fíjate lo que está pasando, la gente se va caminando como pasa en la guerra. Se va caminando se regreso a su tierra porque no tiene ni qué comer, no tienen ni dónde dormir. Y encima, ahora le vamos a decir que se queden en sus casas, ¿haciendo qué? Si no tienen qué comer”, indicó.

Regreso al trabajo

Por tal motivo, recomendó al Gobierno a buscar medidas laborales que permitan a las personas trabajar y tener ingresos para alimentarse.

“Lo que tenemos que buscar es soluciones que permitan que la gente comience a trabajar y tener algunos ingresos bajo cuidados. La gente lo que quiere es trabajar, tener algún dinero para comer”, sostuvo.

Medidas correctivas

Eduardo Gotuzzo señaló que si no se controlan las aglomeraciones las personas se seguirán contagiando con coronavirus, sin importan el tiempo de la cuarentena.

“Creo que hay que ir moderando, porque el hecho de que sigamos en esta cuarentena, si no hacemos las medidas correctivas, no ganamos nada. Podemos ir seis meses y nos seguimos contagiando. Lo primero que se hace es vigilar cada día y cada semana dónde están apareciendo los nuevos casos. Lo que está pasando ahora no es lo mismo que pasó hace tres semanas, cuatro semanas”, manifestó.

“Hace tres semanas, San Juan de Lurigancho tenía 20 casos, ahora tiene más de mil casos. Entonces, sí nos preocupa SJL, Comas o Villa María del Triunfo porque ahí están produciéndose los nuevos casos. Ahí es donde hay que poner el énfasis, la vigilancia. Hay que educar más a las personas, separarlas más, ordenas más los mercados”, agregó.

