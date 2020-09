El viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsa), Luis Suárez, consideró que aún no es el momento de reactivar el turismo interno y los vuelos internacionales hasta que se reduzca la transmisibilidad del coronavirus (COVID-19) en el Perú.

En ‘Agenda Política’ de Canal N, recordó que aún existen lugares donde la pandemia todavía no ha llegado y el movimiento de personas podría favorecer la transmisión, algo que el sector salud busca evitar.

“No es momento todavía, sé que es duro, sé que necesitamos reactivar la economía, pero tenemos que proteger a la población, sobre todos en las zonas más dispersas del Perú donde todavía no ha llegado la pandemia, y no convertirnos nosotros mismos en vectores de la diseminación”, subrayó.

En ese sentido, recordó que los viajes a distintas regiones del país “deben ser por razones de salud, trabajo, de algún traslado”. “Todavía es un momento [en] que tenemos que consolidar las medidas de prevención”, acotó.

Finalmente, Suárez precisó que en el caso de los vuelos internacionales, el tema está en revisión permanente, aunque recalcó que por ahora no se reanudarán el 1 de octubre, como estaba previsto.

“Todo está en revisión permanente. Lo de los viajes internacionales no solamente es Perú, tenemos que estar en conversaciones con las agencias internacionales para poder hacerlo en un contexto de mayor seguridad para las personas”, sentenció.