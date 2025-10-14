La Corte Suprema aprobó el pedido de extradición activa solicitado por la justicia de los Estados Unidos contra el ciudadano peruano Jossimar Cabrera, señalado como el principal sospechoso del asesinato de su esposa, Sheylla Gutiérrez, hecho ocurrido en agosto último en el condado de Los Ángeles, California.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema tomó esta decisión luego de que Cabrera aceptara voluntariamente el proceso de extradición simplificada para su entrega a Estados Unidos, considerando además que se cumplían los principales requisitos para su juzgamiento por dicho caso.

En relación con la solicitud de extradición pasiva presentada por el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, California, Estados Unidos, la sala presidida por el juez supremo César San Martín señala en su resolución, a la que tuvo acceso RPP, que se cumplen los criterios del principio de doble incriminación respecto al delito de asesinato. Según el Código Penal de California, este delito conlleva cadena perpetua, la acción penal no ha prescrito, y se trata de un crimen de carácter común, no político, ocurrido dentro del territorio estadounidense.

El tribunal supremo ordenó remitir el cuaderno de extradición al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la Presidencia del Poder Judicial, y ponerlo en conocimiento de la Fiscalía de la Nación para que se realicen los trámites correspondientes.

El 28 de agosto pasado, el Trigésimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima dispuso la detención preventiva con fines de extradición pasiva por nueve meses contra Jossimar Cabrera, quien se entregó a las autoridades de INTERPOL en el distrito limeño de Santiago de Surco tras regresar al país el 16 de agosto, acompañado de sus tres hijos, procedente de California luego del asesinato de su esposa.