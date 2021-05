El ministro de Cultura, Alejandro Neyra, indicó que en las últimas 24 horas se han intervenido un total de 8 006 personas en todo el país por infringir las medidas sanitarias en el marco de la pandemia del coronavirus.

“Solo en este año los agentes han aplicado 362.439 multas por infracciones como transitar sin pase laboral necesario, circular en vehículo particular sin autorización, circular sin mascarilla, no portar documento de identidad o no respetar el distanciamiento físico”, detalló el titular de Cultura en conferencia de prensa.

En esa línea, Neyra hizo un llamado a la ciudadanía para que cumplan las medidas de bioseguridad a fin de protegerse a ellos y a sus familias.

El ministro de Cultura, Alejandro Neyra, informó que en las últimas 24 horas se han intervenido un total de 8.006 personas a nivel nacional por infringir las medidas sanitarias en el marco de la pandemia por coronavirus (COVID-19).

De enero hasta el viernes 14 de mayo, un total de 967 mil 163 personas han sido intervenidas por la Policía Nacional por incumplir las medidas de restricción establecidas para la pandemia, según informó la ministra de Defensa, Nuria Esparch.

Recordemos que, tan solo esta madrugada la Policía Nacional detuvo a cerca de 150 personas que participaban en una fiesta COVID-19 dentro de una discoteca en el distrito de San Martín de Porres, infringiendo el horario de inmovilización obligatoria (toque de queda) establecido como parte del estado de emergencia.

Fiestas COVID-19

Hasta el 23 de abril, la Policía Nacional informó que más de 13 mil personas han sido detenidas por participar en reuniones sociales clandestinas en todo el país en medio de la pandemia del COVID-19.

Según información del Centro de Operaciones Policiales (Ceopol) de la Policía Nacional, en enero de este año hubo 3.960 detenciones en “fiestas COVID-19” a nivel nacional, mientras que en febrero se registraron 4.363, en marzo 3.176 y el número preliminar en abril ascendió a 1.659.

