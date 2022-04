A raíz del informe de la Controlaría General de la República que advierte que, a fines de mes, es decir, el 30 de abril, están por vencer 52.844 vacunas pediátricas del laboratorio Pfizer, el analista de datos y exintegrante de la plataforma OpenCovid-Perú, Juan Carbajal, detalló cuáles son las regiones con menor porcentaje de vacunación contra el coronavirus (COVID-19) en niños de 5 a 11 años.

“Tenemos regiones que están por debajo del 20% de cobertura con dos dosis como Puno y Madre de Dios. Por debajo del 30% también tenemos a Huánuco, Ayacucho, Tacna, Ucayali. Digamos que, en líneas generales, casi la mitad del total de regiones a nivel nacional están por debajo del 40% en cobertura con dos dosis en niños (de 5 a 11 años)”, precisó en diálogo a RPP Noticias.

Respecto al avance en la inoculación a adolescentes de 12 a 17 años, Carbajal comentó que la cobertura es buena. “Estamos al 76%, sin embargo, aún hay una brecha de adolescentes que no han recibido ninguna dosis. Estamos hablando de cerca de medio millón de adolescentes”.

En esa línea, detalló que la brecha de vacunación también se observa en grupos etarios mayores, es decir, adultos. Asimismo, explicó que muchos padres posiblemente decidieron ya no llevar a inocular a sus hijos al ver que no hubo casos abruptos de la variante Ómicron durante la tercera ola del COVID-19.

COVID-19: ¿cuáles son las regiones que presentan bajo porcentaje de vacunación en menores?

“Al ver que no hubo un nivel de letalidad, de gravedad de hospitalización, algunos padres han decidido el no completar la segunda o definitivamente no vacunar a sus niños y adolescentes. Esto se replica justamente en estas regiones, porque hay regiones como Ica, Callao, Lima Provincias, que sí llevan una linealidad tanto en grupos etarios mayores, como en niños y adolescentes”, aseveró.

Asimismo, señaló que las regiones donde hay menores tasas de vacunación han incidido más en inocular a jóvenes y adultos, y no tanto a sus adultos mayores, adolescentes y niños.

“Cuando uno suma y pone en la balanza estos factores hace que este finalmente recaiga la tasa de vacunación, más aún en niños y adolescentes, la población en esas regiones es aún mayor y recién hace dos o tres meses atrás se ha iniciado (a menores)”.

Informe sobre dosis pediátricas Pfizer por vencer

