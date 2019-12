El reconocido danzante de tijeras, Juan Campos Agama, aseguró que se encuentra atravesando una situación tediosa a consecuencia del accidente que sufrió en su pierna derecha durante un duelo de baile en septiembre pasado.

Se trata de “El motorcito de Huancavelica”, de 38 años, quien ha representado a nuestro país en 19 festivales a nivel internacional.

En diálogo con América Noticias, indicó que se siente abandonado por las autoridades en momentos que requiere de la ayuda oportuna tras haberse fracturado la pierna al enfrentarse con un ayacuchano en un concurso nacional.

“No estoy bien, me siento abandonado. Como danzante de tijeras he representado al Perú a nivel internacional. He traído muchos reconocimientos para el Perú”, manifestó.

Luego, Campos precisó que ha gastado más de 8 mil soles, pese a que cuenta con el Sistema Integral de Salud (SIS), en los fierros para su pierna afectada y medicinas.

“Me he comprado estos fierros y en cuanto al medicamento (...) lo que faltaba nosotros mismos hemos tenido que comprar. Hasta el momento, hemos gastado más de nueve mil soles”, sostuvo.

Relató que ha seguido el tratamiento médico en el hospital de Huaycán, donde un especialista le sugirió que se atienda en una clínica.

“Si tienes solvencia económica, tienes que solventarte particularmente. (El médico dijo que el tratamiento de manera paeticular costaba) un promedio de siete mil, ocho mil soles”, expresó.

Ministra Hinostroza

Por su parte, la ministra de Salud, María Hinostroza, mencionó que Juan Campos está siendo sometido a exámenes para conocer su diagnóstico. Además, dijo que el danzante recibirá todo lo que necesita para su rehabilitación.

“Está siendo evaluado por traumatología del (hospital) Casimiro Ulloa, le están haciendo tomografía entre otros para tener un diagnóstico. La atención y lo que requiera se le va a dar”, especificó.

Danzante