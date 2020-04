Tras difundirse un video de una docena de cadáveres amontonados en lo que sería la morgue municipal de Iquitos, BBC Mundo publicó una nota sobre la situación del COVID-19 en Loreto y el Decano del Colegio de Médicos del Perú en la Regional Iquitos, declaró que ‘no tienen donde atender a ningún paciente más’.

Según el medio mencionado, Luis Leonardo Runciman, decano del Colegio de Médicos del Perú en la Regional Iquitos, dijo que los dos hospitales de Iquitos están desbordados y confesó que se siente ‘impotente y frustrado’ por no poder proveer atención a las personas que lo necesitan.

“Los dos hospitales de Iquitos están desbordados. No tenemos donde atender a ningún paciente más y eso significa que las personas van a morir en sus casas”, le dijo Runciman a BBC Mundo.

El decano también agregó, para la prensa internacional, que aunque tengan oxígeno no hay manómetros para instalarlos y si hay respiradores, no tienen enfermeras para que los manejen. También dijo que no hay suficientes pruebas moleculares ni rápidas para detectar pacientes con COVID-19.

BBC Mundo mencionó que la Dirección Médica Regional de Iquitos les confirmó que tuvieron que recurrir a estudiantes recién egresados de la escuela de medicina, que aún no han recibido diploma, para poder atender al creciente número de personas que a diario llegan con síntomas de esta nueva enfermedad.

Respecto al video de los cadáveres amontonados, el gobernador de Loreto, Elisban Ochoa Sosa, mencionó al medio que. “La morgue tiene capacidad para cremar entre dos y cuatro cuerpos por día. Entre ayer y hoy llegaron más de ocho cuerpos, lo que desbordó la capacidad del lugar”, dijo.

Decano del Colegio de Médicos en Iquitos a BBC Mundo: “No tenemos donde atender a ningún paciente más”. (Foto: captura | BBC Mundo)