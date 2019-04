Delincuente rompe en llanto para evitar ser detenido: "Por favor, jefe, se lo suplico" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Un presunto delincuente rompió en llanto para intentar persuadir a un grupo de serenos que lo dejen en libertad, sin embargo, sus lágrimas no sirvieron para cumplir como manda la ley. El hecho ocurrió en la provincia de Huanta, Ayacucho.

"Por favor, jefe, se lo suplico. Se lo pido, jefe, por favor. Mi madre llora", se le escucha rogar al sujeto que estaba con el torso desnudo.

El motivo de la intervención se dio porque el sujeto es acusado de sustraer partes de una mototaxi en la plaza de armas de Huanta. El propio dueño fue quien lo descubrió, según canal N.

Al ser sorprendido por el dueño de la mototaxi, el presunto delincuente huyó corriendo, pero a pocos metros fue atrapado. "Siempre para robando", expresó un testigo.

Al principio, cuando fue intervenido, negó que haya cometido un robo. No obstante, terminó aceptado su fechoría y lloró para que no lo lleven. No sirvió de nada, porque igual fue trasladado a la comisaría para que se realicen las investigaciones correspondientes.