Mónica Celinda Loyola Otárola se comunicó por última vez con su familia el último 23 de octubre. Ese día era su onomástico, pero, para sorpresa de todos, anunció que se encontraba fuera de Lima, informó América Noticias.

Su hija, Angie Ramírez, cuenta que quiso saludarla por su cumpleaños. Para ese fin, la llamó cerca de las 8 de la mañana. Sin embargo, cuando le consultó si podían encontrarse para almorzar y conversar, Loyola Otárola le mencionó que estaba en Áncash.

“Para mí fue una sorpresa, no sabía que mi mamá había viajado”, manifestó. Fue así que para demostrar que se encontraba lejos de la capital, compartió algunas fotos y mensajes.

Uno de estos últimos señala que se hallaba encima de un camión “yendo a Las Chacas” y que iba a recibir documentación que no llegó a especificar.

“Le pregunté qué estaba haciendo allá, cuándo regresaba y por qué se había ido sin avisar. Me dijo que se había ido de viaje por encargo de una doctora y que iba a ver el tema de unos terrenos en Áncash, Chimbote, por ahí”, sostuvo su hija.

A partir de ese momento, Mónica Loyola dejó de contestar y no se supo más de ella. Fue en ese instante en el que las hijas de la desaparecida mujer fueron en busca de su expareja.

Este la habría amenazado días atrás, según relató un conocido de la familia afectada, debido a que ella no le entregaba el dinero del bono estatal con la que fue beneficiada.

“No lo encontramos. Le dejamos nuestros números para que se contacte con nosotros. No se contacta hasta el día de hoy con nosotros. No tenemos ningún tipo de información”, añadió Ramírez.

La denuncia por desaparición fue realizada el último miércoles 28 de octubre. Con el fin de obtener información sobre su paradero, la familia habilitó el número 981131696.

Mujer denuncia desaparición de su madre luego de viajar a Áncash