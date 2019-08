Denuncian que intentaron quemar a menor que fue abusada en su vivienda en Moquegua (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Lo perdió todo. Francisco Mayta, padre de una menor de 14 años abusada sexualmente, denunció que cuatro inescrupulosos intentaron quemar el cuarto de su hija, quien había sido llevada a otro lugar por el Centro de Emergencia Mujer (CEM). El fuego consumió su humilde vivienda en el distrito de Samegua, región Moquegua.

"Claro (han intentado quemar a la niña). En el cuarto de ella ha empezado el incendio y han terminado con todo. Anoche, a las 06:00 p.m. ha venido el CEM y se la ha llevado. Anteanoche, a las 08:40 p.m. han intentado incendiarnos. Me he percatado a tiempo y logré apagar el fuego, sino anteanoche hubiéramos sido quemados acá", expresó a Correo.

Asimismo, aseguró que su familia ha venido recibiendo amenazadas de manera constante y acusa del hombre que abusó de su hija. Cabe recordar que producto de la violación nació un bebé hace seis meses.

"Este tipo de amenaza ha sido siempre para que provoquen este tipo de actos que ahorita han hecho en mi vivienda, la han destrozado. Los ataques son constantes últimamente porque ya hemos acudido al Ministerio de la Mujer, al Centro de Emergencia Mujer (CEM), de ahí ha venido la reacción porque no hay otro problema que nosotros tenemos arrastrando", manifestó.

La denuncia está pasó a manos de la Fiscalía y, según Mayra, no proceden con la captura del culpable y pude ayuda a las autoridades porque su familia podría verse perjudicada.

"No sé qué está pasando con las autoridades acá en Moquegua, no ven los casos, hasta qué extremo estamos llegando. Qué tal si no estuviera bien percatado, nos incendiamos, muere toda nuestra familia, desaparecemos, ese es el punto a que están queriendo llegar. Hago un llamado a las autoridades que pongan más empeño a estos casos", indicó.