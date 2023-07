El anterior 07 de julio se cumplió un aniversario más de la designación del Santuario Histórico de Machu Picchu como nueva maravilla mundial, y a propósito de esta fecha, volvió a tocarse el tema de la desaparición de una placa de oro y un pergamino, que fueron entregados por la fundación ‘New7Wonders’ a las autoridades de Machu Picchu hace 16 años.

Es así que recientemente, el actual alcalde de Machu Picchu, Elvis La Torre, denunció públicamente la desaparición del reconocimiento de oro, que debería haber estado en la municipalidad y en exposición, pero que hasta la fecha se hallaba supuestamente desaparecido.

Luego de un escándalo mediático y de corte internacional, la mañana del último martes, aproximadamente a las 08:00 horas, trabajadores de dicho municipio habrían encontrado la tan mentada placa, señalando que se hallaba guardada en una de las oficinas del palacio municipal.

Esta información fue confirmada por el actual burgomaestre: “Por ahora tenemos buenas noticias, hace una hora hemos encontrado la placa de oro en la Secretaría General, estuvo presente la Fiscalía y la Policía y el gestor de que Machu Picchu (Moisés Bendezú) sea declarado como maravilla ya que él tiene evidencias y puede reconocer (la placa) y nos confirman de que sí es la placa dorada, lo que nos falta es el pergamino”.

La autoridad también señaló que estas placas no fueron patrimonizadas cuando se recibieron, y que no están en ningún acta de transferencia “es como si no existieran, por ende no sabíamos en qué lugar podíamos encontrarlos”, acotó.

Al ser consultado sobre el por qué denunció la pérdida de estos objetos sin antes hacerlos buscar en su municipio, refirió que como no estaban codificados no sabían dónde buscarlos y que desde hace días sus trabajadores se hallaban escudriñando las oficinas a fin de hallarlos.

Cabe señalar que además de la Policía y el Ministerio Público, hasta las instalaciones del municipio de Machu Picchu, llegó el procurador, quien deberá ordenar las diligencias esclarecedoras al respecto de este caso, ya que aún falta encontrar un documento a manera de pergamino que también le fue entregado a Machu Picchu junto con las placas.

De momento la primera autoridad del lugar afirma que la placa recientemente hallada es la original, sin embargo esto únicamente será comprobado a través de pericias que se realicen en los siguientes días.