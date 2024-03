Dicen que cuando uno está al borde del abismo, tiene dos opciones: caer o mirar hacia atrás e iniciar un nuevo camino. Bajo esa reflexión nace el libro “Al borde del abismo, 10 vidas una elección”, de la periodista Aurelia Gavidia Cabrera, quien plasmó dolorosos relatos que vivieron mujeres por falta de dinero, violencia y abuso sexual.

Gavidia cuenta que “la superación personal y la resiliencia se entrelazan revelando los miedos, las debilidades y los anhelos de las protagonistas”, cada una más conmovedora que la anterior.

Considera que muchas mujeres mantienen un doloroso pasado, pero eso las motiva para concentrar su energía en alcanzar objetivos y así mejorar cada día.

“A veces uno encuentra ese no puedo y no logro salir adelante. Yo les digo que no, sí se puede, hay que encomendarse mucho a la fe, creer en Dios, y pedir ayuda. A veces no pedimos ayuda”, explica Gavidia.

"Al borde del abismo, 10 vidas una elección".

Todas las mujeres que protagonizan las historias en el libro tuvieron un punto de quiebre, escogieron entre caer o levantarse. Las diez historias eligieron la segunda opción.

“Es la historia de 10 mujeres que vivieron de todo. Por ejemplo, Ana, muere su padre a dos días de dar un examen importantísimo para su vida profesional. Hoy tiene una inmobiliaria, era decidir, levantarse o llorar... Otro caso es de una joven que su madre muere un 25 de diciembre, a poco de entrar a la universidad, ella decidió continuar y ahora es ingeniera civil”, explica la periodista.

También se cuenta la historia de una mujer que a sus 5 años llegó a Lima para cuidar a una persona anciana, sin embargo, al sufrir maltratos, regresó a su natal Arequipa. Quedó embarazada a los 17 años, pero es no impidió que actualmente sea dueña de cuatro empresas.

“Mi propósito es cambiar la vida de algunas personas que, en muchos casos, dicen que no pueden. La idea es inspirar, ver que el camino del éxito es a base de constancia. Tu puedes lograr todo lo que sueñas, pero tienes que trabajar para ello”, finaliza Gavidia.

Sobre la autora

Este es el segundo libro de la becaria del master en Customer Experience por la Universidad Internacional de Valencia España, Aurelia Gavidia Cabrera, quien es Licenciada en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza.

Tiene más de 25 años de experiencia en medios de comunicación peruanos e internacionales, como Telemundo y Televisa. Es coach profesional en Latam Couching Network, así como speaker y empresaria.

Aurelia Gavidia, fundó y es CEO de la red empresarial Empodérate y Emprende, que agrupa a más de 250 empresarias, enfocada en el empoderamiento femenino y la equidad de género.

TAMBIÉN LEE