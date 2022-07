Escolares de la comunidad nativa de Gramazú, en el distrito Chontabamba, provincia de Oxapampa (región de Pasco) cruzan el caudaloso río Chorobamba con ayuda de sus profesores ante la falta de un puente. Los docentes y estudiantes arriesgan su vida de esta manera a fin de evitar la pérdida de clases.

Una de las madres de familia indicó a TV Perú que toda la comunidad se sienta “abandonada por las autoridades” debido a que hasta la fecha no ejecutan una reparación de la estructura. “Que construyan o arreglen el puente para que nuestros niños puedan ir a estudiar”, reclamó.

El video difundido por el matinal muestra a los maestros y padres de familia realizando maniobras a diario para cruzar el río a salvo con sus alumnos. Tal como muestran las imágenes se puede apreciar que agarra a los menores de edad de la Institución Educativa N° 34215 con las manos o los carga sobre sus hombros.

“Si no fuera por los padres y maestros nuestros hijos no irían a clases. Estamos aislados. No sé qué les pasa a las autoridades de que esperan que pase una desgracia para recién tomar medidas sobre el asunto. Eso no puede ser”, agregó la madre de uno de los estudiantes.

Uno de los profesores del colegio señaló que realizan esta medida porque parte de su servicio es concretar que sus alumnos tengan acceso a la educación. Mencionó que existe otro puente a escasos metros, pero que esta obra también se encuentra en abandono.

“ Los chicos estaban perdiendo clases y coordinamos con algunas mamás para poder hacer este tipo de trabajo [cruzar el río], poniéndonos en riesgo todas las mañanas y con frío. Hay otra estructura, pero está abandonada hace meses ”, relató

“ Es nuestra función dar seguridad a los niños y a parte de eso, garantizar el estudio que necesitan ellos, en ese afán estamos, en las mañanas los hacemos cruzar y también en la salida” , añadió.

Ellos exigen apoyo inmediato al alcalde de la localidad y al gobernador regional de Pasco a que tomen interés para arreglar el puente o instalar una nueva estructura en beneficio de la comuna.

Por su parte, el subprefecto del distrito de Chontabamba se comprometió a dar viabilidad de esta denuncia y se acercará a la entidad municipal para que el nuevo puente se haga realidad y evitar así, una tragedia.

